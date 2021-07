Kujalleq: Tine Pars bliver kommunaldirektør

Nina-Vivi Møller Andersen Torsdag, 01. juli 2021 - 15:38

Tine Pars skal sydpå og spille en vigtig rolle for at de løse forskellige udfordringer i Kommune Kujalleq. Den 54-årige kommende kommunaldirektør er uddannet i cand.scient., ph.d.

Stillingen som kommunaldirektør har i en periode været varetaget af Dorthe Bistrup som blev fungerende kommunaldirektør efter daværende direktør Kim Dahl afgik ved døden i juli 2020.

Tine Pars blev rektor for Ilisimatusarfik i 2009. Hvor begrundelserne fra daværende bestyrelsesformand, Minik Rosing blandt andet var, at Tine Pars udviser en stærk forsknings- og uddannelsespolitisk sans for at udvikle et internationalt orienteret uddannelses- og forskningsmiljø med grønlandsk forankring.

Tine Pars blev departementschef for Departement for Sundhed i 2017 efter afgangen fra Ilisimatusarfik.