Kujalleq budgetterer med 15,8 mio. kr. i overskud

Kassaaluk Kristensen Fredag, 25. november 2022 - 17:46

Kommune Kujalleqs kommunalbestyrelse har godkendt kommunens budget for 2023 og overslagsårene 2024-2026. Budgettet blev godkendt under et kommunalbestyrelsesmøde onsdag den 23. november. Det oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

Budgettet ser således ud:

661 millioner kroner i indtægter

645,2 millioner kroner i drift og anlægsudgifter

Deraf udgør anlægsbudgettet 31,8 millioner kroner

Overskud for 2023 er 15,8 millioner kroner

- Vores budgetlægning har været udfordret af det budgetloft som er vedtaget af Inatsisartut. Udvalgene har haft ønsker på op mod 80 mio. kr., så det er naturligvis ærgerligt ikke at kunne opfylde mange af ønskerne som udvalgene har i 2023, siger borgmester Stine Egede (IA).

I år har kommunen haft 7.156.000 kroner til rådighed til udvalgenes ønsker, altså langt lavere end de ønsker på op mod 80 mio. kr., som udvalgene havde haft af ønsker til.

Klar prioritering

Kommune Kujalleq har i det seneste år kæmpet med personalemangel i både skoler og sagsbehandlere i socialforvaltningen.

Samtidig har kommunen netop overstået en større cyberangreb.

LÆS OGSÅ: Cyberangreb lammer kommune

Med et råderum på godt syv millioner kroner har kommunen en klar prioritering om, hvad pengene skal bruges til.

Kommunalbestyrelsen har besluttet at prioritere en lønpulje til ansættelse af uddannede lærere og socialrådgivere, IT-sikkerhed og beredskabets uddannelse.

Skuden vendes på rette spor

Kommune Kujalleq kunne midt på året melde om en overskridelse på 17,5 millioner kroner af budgettet for 2022. Det har medført en ansættelsesstop for kommunen resten af året.

LÆS OGSÅ: Presset kommune indfører ansættelsesstop

Med et budgetloft indført af inatsisartut er kommunen stadig udfordret med at igangsætte flere tiltag, derfor har kommunalbestyrelsen sendt en skrivelse til naalakkersuisoq for finanser, Naaja Nathanielsen (IA), med anmodning om forklaring på, hvordan kommunalbestyrelsen kan sikre finansiering til udvikling og vækst i kommunen, ligesom det forebyggende arbejde på både voksne, børn og ungeområdet er en prioriteret opgave i kommunen.

- Det er dejligt at se at flere unge mennesker vælger at flytte tilbage til Sydgrønland efter endt uddannelse. Nu skal vi have fokus på at få besat flere socialrådgiver- og lærerstillinger. Det er mit store håb at vi kan få vendt den sociale arv ved en helhjertet og effektiv indsats med uddannet personale.

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde at servicekontrakten med kommunens erhvervsudviklingsselskab Innovation South Greenland, indgås for en to-årig periode. På den måde kan der sikres større kontinuitet i planlægningen af aktiviteter og for Selskabets medarbejdere.