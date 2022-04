Kujalleq vil brænde affald på dumpen

Nina-Vivi Møller Andersen Torsdag, 28. april 2022 - 17:45

Der er store problemer med affaldshåndtering både i Narsaq og Nanortalik. Nu meddeler formanden for teknik- og miljøudvalget i Kujalleq, Piitaq Lund, at kommunen vil sende ansøgninger om dispensation for afbrænding af affald ved byernes og bygderne dumpe.

- Vi har for godt 14 dage siden bedt de ansatte i teknisk-afdeling om at undersøge forholdene i lossepladserne. De har fået til opgave om at ansøge om dispensation til at afbrænde affald ved dumpene, hvor der ikke er en forbrændingsanlæg, siger formand for teknik- og miljøudvalget, Piitaq Lund (IA) til Sermitsiaq.AG.

Sermitsiaq.AG har for nyligt fremlagt dokumentation for stor forurening af plastik og skrald i Nanortalik, hvor plastikposer og andre skrald flyder rundt omkring i byen. Formand for teknik- og miljøudvalget erkender, at kommunalbestyrelsen ikke har været opmærksom på lossepladserne.

- Vi vil gerne afbrænde affald indtil systemet med at sende affald (til centrale forbrændingsanlæg, red.) kommer op at køre. Vi vil gerne beklage, at vi ikke har været opmærksomme lossepladserne siden den nye kommunalbestyrelse trådte til. Nu er vi opmærksomme på det og vi arbejder på at løse problemerne, siger Piitaq Lund.

Naalakkersuisoq: Afbrænding er den sidste udvej

Naalakkersuisoq for Miljø, Kalistat Lund understreger, at det er vigtigt, at kommunerne sikrer en forsvarlig affaldshåndtering ved alle bostederne, og at afbrænding ikke er en optimal løsning.

- Jeg skal gøre opmærksom på, at åben afbrænding skal være en sidste udvej, da det ikke er en holdbar løsning og fordi åben afbrænding også indebærer risiko for gener for borgerne og medfører forureningsrisiko. Naalakkersuisut anbefaler at affaldet pakkes og transporteres til kommunens forbrændingsanlæg, siger Kalista Lund til Sermitsiaq.AG.

Kalista Lund gør dog opmærksom på, at Naalakkersuisut i samarbejde med kommunerne har sat fokus på at forbedre affaldshåndteringen i hele landet.

Om Kujalleq får tilladelse for at afbrænde affald er stadigvæk uvist, da Naalakkersuisut i den sidste ende skal tage beslutningen.