Marianne Paviasen: Skrald skal ikke bare hobe sig op

Nina-Vivi Møller Andersen Onsdag, 27. april 2022 - 17:28

Det regner med plastik i Nanortalik, mens man har problemer med mus på grund af skrald, der hober sig op i Qeqertarsuaq. Problemer med håndtering af skrald er et problem mange steder.

Marianne Pavisen, som er medlem i Inatsisartuts miljøudvalg, mener, at Naalakkersuisut bør gøre noget indtil de kommende forbrændingsanlæg i Sisimiut og Nuuk bliver bygget.

- Det er en meget vanskelig situation. Myndighederne har ikke formået at løse problemer med skrald endnu, selvom der er gået flere år. Jeg håber, at Naalakkersuisut kan komme med nogle løsninger hurtigst muligt, så skrald ikke bare blæser væk ud i naturen, siger Marianne Paviasen (IA) til Sermitsiaq.AG.

Kommunerne bør være mere opmærksomme

Kommunalbestyrelsen har ansvaret for at søge om lov hos Naalakkersuisut til at brænde affaldet af. Og det kan være en lang proces, da sagen skal tages op i kommunalbestyrelsen, som så skal tage en beslutning om at ansøge, og derefter skal Naalakkersuisut godkende ansøgning om en såkaldt åben afbrænding. De kommunalt ansatte ved lossepladserne kan ikke selv ansøge om afbrænding af skraldet.

- Den nuværende lovgivning giver ikke frihed for borgerne til at gøre noget med skrald, og dette er også en vanskelig situation. Kommunerne bør være mere opmærksomme på deres lossepladser. I andre lande er man rigtig god til at sortere og genbruge affald. Vi bør kigge på, hvordan de arbejder og fokusere mere på sortering og genbrug af affald, understreger Marianne Paviasen.

Marianne Paviasen gør dog opmærksom på, at afbrænding af skrald ikke er den bedste løsning, da det forurener rigtig meget.

- Jeg håber, at Naalakkersuisut ikke bare vil lade stå til, men at de hurtigst muligt vil gøre noget indtil de nye forbrændinger kommer i gang. Jeg er selv gået til valg på, at sikre håndtering og sortering af skrald, så jeg vil sende et lovforslag til efteråret, så problemer med skrald kan blive til fortid, afslutter Marianne Paviasen.