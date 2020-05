Krydstogtsbranche arbejder på alternative produkter

Thomas Munk Veirum Torsdag, 21. maj 2020 - 14:33

Turistbranchen er særlig hårdt ramt af coronakrisen, og det gælder i særdeleshed også for krydstogtsturismen.

På en netop afholdt workshop har branchen drøftet, hvordan krydstogterne kan komme i gang igen:

- Der blev arbejdet en del med, hvordan man kan levere produkterne, samtidig med at man minimerer risiko, så man i en overgangsperiode kan operere, hvor man beskytter turister og lokalbefolkning, siger Anders U. la Cour Vahl, assisterende direktør i AECO - Association of Arctic Expedition Cruise Operators.

- Vi prøvede blandt andet at tænke i kontaktløse produkter, som handler om at levere en service uden at være i direkte kontakt med hinanden, og det må siges at være noget nyt for os, siger Anders U. la Cour Vahl.

Aflysninger begyndt at komme ind

Workshoppen var arrangeret af Visit Greenland og AECO i fællesskab, og den blev afholdt digitalt. AECO repræsenterer de mindre krydstogtskibe i branchen, som typisk har mellem 100 og 300 passagerer om bord.

Anders U. la Cour Vahl fortæller til Sermitsiaq.AG, at branchen i øjeblikket er i en position, hvor operatørerne holder vejret i forhold til 2020 sæsonen:

- Meldingerne fra havneagenterne er, at der er kommet nogle aflysninger her i starten af sæsonen, og nogen har også aflyst længere ind i sæsonen mere, mens andre afventer.

- Det, der er vigtigt nu, er, at vi får at vide hvordan kommer genåbning til at ske og i hvilket tempo, siger han.

Skal være sundhedsmæssigt forsvarligt

Han understreger, at det naturligvis skal være sundhedsmæssigt forsvarligt og i det hele taget praktisk muligt, før krydstogtskibene igen kan sejle passagerer rundt langs den grønlandske kyst.

- Vi er jo også afhængige af, om turisterne overhovedet kan komme frem på grund af rejserestriktioner i deres egne lande, siger Anders U. la Cour Vahl.

Ud over at arbejde med genopstart af krydstogtsturismen handlede workshoppen også om udviklingen i krydstogtsturismen i Grønland:

- Visit Greenland ønsker en ansvarlig krydstogtudvikling, og netop derfor har vi arrangeret workshoppen i samarbejde med AECO, som repræsenterer mange mindre og mellemstore krydstogtsoperatører og som stiller mange krav til deres medlemmer omkring bæredygtige krydstogtsoperationer i Arktis. Vi ser frem til at fortsætte dialogen mellem alle interessenter og samarbejdet med AECO, udtaler Julia Pars, Direktør i Visit Greenland.