Mistet turistsæson vil koste 450 mio. kr.

Mandag, 13. april 2020 - 08:00

Grønlandsbanken har sammen med Copenhagen Economics analyseret, hvordan Bruttonationalproduktet bliver påvirket, hvis coronavirus-krisen rammer hele turistsæsonen, og der ikke kommer nogen turister til landet, og man ikke må rejse internt i landet.

Det skriver Sermitsiaq.

Det vurderes at ramme turisterhvervet med en nedgang på 80 procent og det vil i værste fald koste samfundet 450 millioner kroner. Det viser en beregning af BNP-påvirkningen inklusiv multiplikator og afledte effekter af en situation, hvor påvirkningen af corona er gældende omkring fem måneder frem.

Worst-case

– Grønlandsbanken kan ikke vurdere, om det tager fem måneder at komme ud af krisen, men det er det udgangspunkt, vi har taget, og så er det et forsøg på at lave et worst-case-scenarium for BNP, hvis hele sæsonen er tabt. Det scenarium indikerer (med sædvanlig usikkerhed), at BNP falder med det som er nævnt, men dog ikke bliver negativ, da både fiskeriet og byggeriet ser ud til at klare sig godt, forklarer direktør Martin Kviesgaard fra Grønlandsbanken.

– Pointen for os er, at på grund af turismens begrænsede størrelse i økonomien, så bliver BNP-påvirkningen væsentlig men ikke altødelæggende. Der vil helt sikkert også være en vis negativ effekt fra andre brancher så dette er ikke hele billedet.

