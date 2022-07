Kritik af institution: Må ikke fratage beboerne snacks, cigaretter og mobil

Kassaaluk Kristensen Onsdag, 20. juli 2022 - 07:48

Døgninstitutionen Ikinngut i Ilulissat, der har plads til 20 beboere med enten psykisk eller fysisk handicap, har haft et forvarslet besøg af ombudsmandens inspektionshold i slutningen af marts i år. Beboerne er 15 år og opefter.

Ombudsmanden konkluderer under besøget, at døgninstitutionen har pæne og rene lokaler til beboerne, og at personalet er gode til at give omsorg.

Men beboernes selvbestemmelsesret bliver begrænset, når personalet fratager beboerne deres snacks, slik, sodavand, cigaretter, mobiltelefoner og Ipads samt opladere, lyder en del af konklusionen i rapporten.

Personalet sætter endvidere begrænsning for, hvornår beboerne må benytte deres mobiltelefoner, og hvor mange cigaretter, beboere må ryge om dagen, samt hvornår der kan spises snacks.

Glemmer at sove eller spise

Medarbejderne uddyber under inspektionen, at sådan en ordning gælder for enkelte beboere. Disse kan have svært ved at sove om natten, hvis de har deres mobiltelefon eller iPads med, eller helt glemmer at spise om dagen, fordi de fordyber sig i deres mobil eller iPad.

Ved sådan en ordning skal beboerne skrive under på en samtykkeerklæring, alligevel er det ombudsmandens indtryk, at beboerne ønsker at tage deres mobiltelefon med, hvis de for eksempel skal arbejde.

- Ombudsmanden anser dette for kritisabelt, idet det er ombudsmandens vurdering, at der er tale om et alvorligt indgreb i beboernes selvbestemmelsesret, der ikke kan finde hjemmel i anstaltsforhold, lyder kritikken fra ombudsmanden.

Magtanvendelse to gange om ugen

Flere episoder om magtanvendelse mod beboere er beskrevet i rapporten efter inspektionen af døgninstitutionen.

Blandt andet har en medarbejder måtte tage fat om en beboers arm og føre vedkommende ud af en butik, da beboeren blev vred over ikke at have råd til en bamse. Andre eksempler er, at personalet tager eksempelvis mobiler fra beboerne, når de nægter at aflevere.

Ifølge ombudsmanden har en medarbejder givet udtryk for, at der anvendes magt mod beboere op til to gange om ugen. Flere medarbejdere udtrykker det samme, selvom ledelsen mener noget andet.

- Under inspektionen oplyste ledelsen uddybende, at der arbejdes på ikke at anvende magt eller tvang overfor beboerne, samt at der ikke generelt er behov for at anvende magt overfor beboerne. Det er min forståelse, at Ikinngut ikke har nedskrevne retningslinjer om magtanvendelse overfor beboerne, lyder kritikken fra ombudsmanden.

Manglende kendskab til lov

Det er langt fra første gang, at ombudsmanden konkluderer, at en døgninstitution mangler kendskab til magtanvendelsesloven.

Blandt andet har et plejehjem i Sisimiut fået stærk kritik af ombudsmanden for manglende registrering af magtanvendelse overfor beboere.

Ombudsmanden understreger, at der er forståelse for, at magtanvendelse overfor beboere ikke kan undgås, men at denne skal ske med hensynstagen af beboernes retssikkerhed og efter de lovmæssige rammer som blandt andet kræver forhåndsgodkendelse fra kommunalbestyrelsen. Flere episoder af magtanvendelse er hverken indberettet eller bedt om forhåndsgodkendelse.

- Jeg henstiller, at Ikinngut tager skridt til at sikre, at samtlige medarbejdere har det fornødne kendskab til reglerne i magtanvendelsesloven, skriver ombudsmanden.