Plejehjem får kritik for manglende registrering af magtanvendelse

Thomas Munk Veirum Fredag, 10. juni 2022 - 17:45

Et inspektionshold fra Ombudsmanden for Inatsisartut har i november gennemført en varslet inspektion af plejehjemmet Qupanuk i Sisimiut. Plejehjemmet har 40 beboere.

Overordnet lyder konklusionen, at Qupanuk tilbyder "trygge og stabile rammer for beboerne, og at både ledelsen og medarbejderne varetager deres opgaver på en dedikeret og ansvarsfuld måde, hvor de søger at sætte beboeren i centrum."

Men der er også kritik.

Plejehjemmet har ikke været gode nok til at registrere magtanvendelse overfor beboere på plejehjemmet, lyder det i ombudsmandens rapport.

Skal registreres

Plejehjemmet har på forhånd søgt Qeqqata Kommunia om lov til at kunne bruge magtanvendelse overfor visse beboere - typisk demente, hvor magtanvendelse kan være nødvendigt for at sørge for den personlig hygiejne.

Men selvom plejehjemmet har fået lov til magtanvendelse, så skal det registreres hver gang der sker.

Og det arbejde har haltet, skriver ombudsmand Vera Leth i sin rapport:

- På baggrund af de oplysninger, som inspektionsholdet har modtaget, må jeg dog konkludere, at Qupanuk over en længere periode har anvendt magt overfor de beboere på demensafdelingen, som Qupanuk har fået forhåndsgodkendelse til at anvende magt overfor, og at disse magtanvendelser ikke er blevet registreret og indberettet, som de burde.

Finder det kritisabelt

Derfor udtaler ombudsmanden kritik:

- Jeg finder det kritisabelt, at plejehjemmet ikke har registreret og indberettet de magtanvendelser, der har været foretaget mod beboere på Qupanuk. Jeg har imidlertid noteret mig det af ledelsen oplyste om, at Qupanuk fra oktober 2021 er begyndt at registrere og indberette alle magtanvendelser.

Ifølge ombudsmanden har den manglende registrering medført en svækkelse af beboernes retssikkerhed.

Qeqqata Kommunia og Qupanuk har meddelt ombudsmanden, at en medarbejder på Qupanuk nu er blevet udpeget som ansvarlig for magtanvendelser i demensafdelingen, og at man siden oktober 2021 er begyndt at registrere magtanvendelser.