Kristian Jeremiassen (IA): Giv kommunerne lov til at brænde affald

Kommunalbestyrelsesmedlem i Kommune Qeqertalik samt medlem af Inatsisartut, Kristian Jeremiassen (IA) kræver at det skal være tilladt for kommunerne at brænde affald.

Jensine Berthelsen Fredag, 21. juli 2023 - 10:33

Kristian Jeremiassen mener, at man ikke længere kan vente på at ESANI bliver klar med forbrændingsanlæggene.

- Selvom affaldet i byer og bygder i Kommune Qeqertalik bliver hentet, er affaldsbunkerne langt fra blevet mindre, påpeger Kristian Jeremiassen og fortsætter:

- Dumpene stinker, musene, fluerne og fuglene formerer sig meget hurtigt og begiver sig ind i beboede områder, hvilket også er meget sundhedsskadeligt, advarer Jeremiassen i sit åbne brev til Naalakkersuisut.

Flyvende affald

Ud over problemer med skadedyr, påpeger Jeremiassen at affaldet flyver med vinden, og ikke kun bliver spredt til naturen men også ud mod havet. Derfor mener han at Naalakkersuisut hurtigst muligt må give kommunerne tilladelse til at brænde affald af på åbent terræn.

- Naalakkersuisut bør som minimum give kommunerne tilladelse til at brænde affald så hurtigt som muligt. Affaldet hober sig op hvert eneste dag og skaber forurening, alene fordi det ikke er tilladt at brænde affald. Vi kan ikke tillade os at vente på at forbrændingsanlæggene begynder at køre optimalt, det er uforsvarligt, påpeger Jeremiassen, og slutter af med opråb til Naalakkersuisut:

- Der er store problemer fordi det ikke er tilladt at brænde affald af, og afhentning af affald foregår meget langsomt, ligesom man venter på at forbrændingsanlæggene kommer op og køre, affaldet skaber massive problemer og øger risikoen for sundhedsskade for borgerne, der skal handles nu og uden ophold.

Avannaata Kommunia fik afslag

I selvstyrets bekendtgørelse nr. 3 af 7. januar 2021 om affald er det i § 37 bestemt at forbrænding af forbrændingsegnet affald er kun tilladt på dertil godkendte anlæg.

LÆS OGSÅ: Lussing til Avannaa: Får afslag på afbrænding af dumpe

Avannaata Kommunia har valgt at stå udenfor ESANI, og har gennem en årrække fået dispensationer til afbrænding af affald på kommunens dumpe, selvom åben afbrænding frarådes af sundheds- og miljømæssige årsager.

Men i starten af februar i år valgte Naalakkersuisut at give kommunen afslag til brænding af affald. Naalakkersuisut begrundede afslaget med, at Avannaa ikke har en langsigtet plan for affaldshåndtering og så spiller det også ind, at kommunen har valgt at stå uden for det kommunale samarbejde i Esani A/S.