Kriminalforsorgen: Forholdene i den nye anstalt er acceptable

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 13. juni 2019 - 13:26

- Det er ikke korrekt, at de indsatte sulter. Der eksisterer en madordning, hvor anstalten sørger for, at

indsatte får bragt mad udefra. Denne madordning kører fortsat. Hvis en indsat sulter kan det derfor alene

skyldes, at vedkommende af egen drift har valgt ikke at spise den leverede mad. Fra den 14. juni 2019

overgår anstalten til selvforplejning, sådan som det også foregår i landets øvrige anstalter. Til forberedelse

af dette har alle indsatte i dag mulighed for at handle i anstaltens butik, oplyser Naaja H. Nathanielsen i en mail til Sermitsiaq.AG.

Påstand står dermed mod påstand. Timmy O. Zeeb fastholder, at han siden onsdag morgen, hvor han og fem andre blev anbragt i anstalten, først fik muligheden for at få mad ved middagstid i dag torsdag.

- Når vi spørger personalet, hvad vi skal gøre, får vi ikke noget svar. Jeg savner fortsat mit tøj og eksempelvis håndklæder. Der er ikke varmt vand i hanerne på vores afdeling, og det vand, der kommer ud af hanerne er fyldt med støv og smager af jern, forklarer Timmy O. Zeeb, der erkender, at hans troværdighed måske ikke hører til den højeste som indsat.

- Men sammen med de fem andre indsatte blev vi enige om at kontakte Sermitsiaq.AG, fordi det kan ikke passe, at forholdene skal være som de er nu, siger han med frustration i stemmen. Siden onsdag morgen har der eksempelvis ikke været tid til en gårdtur, og høje bankelyde fra andre indsatte har givet dem meget lidt søvn.

Afviser slagsmål

Naaja H. Nathanielsen kan ikke forstå påstanden om, at frustrationer allerede har resulteret i et slagsmål, som Timmy O. Zeeb har oplyst.

- Anstaltens personale er ikke bekendt med, at der har fundet slagsmål sted og ingen har rapporteret om utryghed eller fået skrammer eller andet der kan pege i retning af, at der skulle have fundet slagsmål sted på anstalten uden personalets vidende, oplyser chefen for kriminalforsorgen.

Hun erkender imidlertid, at de indsatte ikke har fået udleveret alt deres tøj.

- Ved overførslen fik de indsatte kun mulighed for at medbringe det mest nødvendige ting, såsom

hygiejneprodukter og lidt tøj. Dette skyldes, at alle ejendele skal visiteres før udlevering for at sikre, at der

ikke medbringes ulovlige genstande og effekter til den nye anstalt. Dette er af hensyn til sikkerheden i

anstalten og derfor en gene der er en nødvendighed, fastslås det.

VVS-firma tilkaldt

Om manglen på varmt vand oplyser Kriminalforsorgen:

- Det er korrekt, at der ved indflytningen den 11. juni om aftenen blev konstateret problemer med det varme

vand. Den 12. juni om morgenen blev et VVS firma kontaktet og det blev udbedret samme dag. Den 12. juni

blev der konstateret problemer med det varme vand i yderligere ét værelse. Alle værelser er gennemgået

og alle indsatte har fået besked om, at der var håndværkere på vej. Dette er naturligvis et

irritationsmoment, men heldigvis et problem, der blev håndteret hurtigst muligt og inden for et døgn.

Ovenstående står imidlertid i skærende kontrast til, at Timmy O. Zeeb fortsat har den oplevelse, at der på hans afdeling ikke er varmt vand i hanerne.

- Ja, vi savner varmt vand til at vaske vort bestik op, som vi netop har brugt, da vi fik noget at spise, forklarer han.

Personalemangel

Fængselsforbundet har torsdag udsendt en pressemeddelelse, hvor man oplyser, at der mangler 21 betjente i den nye anstalt.

- Der skal 49 betjente til at drive anstalten, men der er kun 28. Man bliver nødt til at gøre jobbet mere attraktivt, hvis man vil kunne rekruttere, mener Fængselsforbundet.

Naaja H. Nathanielsen mener samlet set, at ibrugtagningen af den nye anstalt går planmæssigt. Og hun har kun ros til overs for de ansatte, der udfører ”denne helt særlige opgave på bedste vis og med fokus på at rydde eventuelle sten af vejen hurtigst muligt”.