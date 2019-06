Indsatte i oprør: Vi sulter i den nye anstalt

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 13. juni 2019 - 11:19

Opdateret kl. 12.02 med foreløbig reaktion fra ledelsen i Kriminalforsorgen, red.

‘Timmy O. Zeeb er dybt frustreret over forholdene i den nye anstalt, som han betegner som katastrofal.

Ifølge den indsatte er der store frustrationer blandt de indsatte, og han mener, at anstalten langt fra er færdig til at kunne klare de mange anbragte.

Han blev overført til den nye anstalt onsdag morgen, men har ikke fået mad siden da.

Intet varmt vand

- Ja, vi sulter og råber og skriger. De dybe frustrationer har allerede resulteret i et stort slagsmål, oplyser den indsatte over for Sermitsiaq.AG.

Han oplyser, at det ikke er muligt at få varmt vand, hvilket går ud over det daglige bad. Og personalet gør ikke noget, påstår Timmy O. Zeeb.

Chefen for Kriminalforsorgen Naaja Hjelholt Nathanielsen oplyser til Sermitsiaq.AG, at man vil udsende en pressemeddelelse om forholdene, men hun tilkendegiver, at der er mad og varmt vand i hanerne.

Sermitsiaq.AG vil følge op med en uddybning, når Kriminalforsorgen har udsendt pressemeddelelse om forholdene i den nye anstalt.