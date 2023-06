Kredsretten løslader 36-årig drabssigtet mand i Qaqortoq

Merete Lindstrøm Torsdag, 01. juni 2023 - 11:25

Kujalleq Kredsret har onsdag besluttet at løslade en 36-årig mand, der i februar i år meldte sig selv til politiet og tilstod at have begået et drab. Det oplyser Grønlands Politi i en pressemeddelelse.

Manden er fortsat sigtet i sagen og har været tilbageholdt siden februar.

Politiet indledte straks en drabsefterforskning, efter mandens henvendelse, hvor der blandt andet er blevet gravet nær Vatikanbakken i Qaqortoq, ligesom der er blevet søgt efter spor med hunde i området.

Ingen afgørende spor

Efterforskningen har dog indtil videre ikke ført til et gennembrud, og Kujalleq Kredsret besluttede derfor onsdag at løslade den 36-årige mand.

-Vi efterforsker stadig sagen og mangler fortsat nogle undersøgelser, der kan bringe os nærmere en afklaring. Men indtil videre har vores efterforskning ikke i tilstrækkelig grad kunne understøtte den sigtedes forklaringer, og kredsretten har derfor vurderet, at mistankegrundlaget er for spinkelt til at opretholde tilbageholdelsen. Derfor bliver manden nu løsladt, siger Politikommissær Malik Sandgreen, der er leder af efterforskningssektionen.