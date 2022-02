Kovending: Grønland skulle have været inddraget

Thomas Munk Veirum Fredag, 11. februar 2022 - 11:47

Den danske forsknings- og uddannelsesminister Jesper Petersen (Soc.) kommer nu med en indrømmelse til folketingsmedlem Aaja Chemnitz Larsen (IA)

Med adskillige spørgsmål har politikeren boret i en sag om et forskningssamarbejde mellem Sydkorea og Danmark, hvor en del af projektet skal foregå i Grønland, men Grønland er tilsyneladende ikke blevet inddraget i forarbejdet.

I et tidligere svar oplyste Jesper Petersen, at han forventede, at grønlandske forskere fremadrettet bliver inddraget i projektet, men nu er der andre toner i et nyt svar fra ministeren til Aaja Chemnitz Larsen:

- Udenrigsministeriet orienterede i marts 2021 Grønland og Færøerne om de danske og sydkoreanske forskningsmyndigheders udkast til forståelsespapiret om polarforskning.

Vil tale med Selvstyret

- De grønlandske myndigheder har dog ikke været direkte inddraget i arbejdet, hvilket burde være sket, skriver Jesper Petersen.

Ministeren skriver videre, at der nu er behov for at se på, om der er "tilstrækkeligt klare rammer for, hvilke internationale indsatser på uddannelses- og forskningsområdet, Grønland ønsker at være involveret i."

- Uddannelses- og Forskningsministeriet vil derfor tage initiativ til en dialog med Departementet for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke herom, skriver Jesper Petersen.

Skal støtte forskning i både Arktis og Antarktis

Aaja Chemnitz Larsens spørgsmål til ministeren går på, hvorfor det forståelsespapir, der er indgået med Sydkorea, ikke omfatter Grønland, når samarbejdet vedrører forskningsaktiviteter i Arktis, og når en væsentlig del af samarbejdet kommer til at foregå i Grønland.

Aaja Chemnitz Larsen siger til Sermitsiaq.AG, at det er uacceptabelt, at Grønland ikke inddrages, når der laves aftaler om Arktis:

- Det er jo det andet svar fra ministeren. Jeg spurgte igen, fordi jeg havde på fornemmelse, at Grønland ikke var inddraget, efter jeg har talt med mit netværk blandt andet inden for forskning i Grønland. Og det er fuldstændig skævt i forhold til vores ønsker om mere ligeværdigt samarbejde, siger hun og fortsætter:

Vigtigt med parlamentarisk kontrol

- Sagen viser, at det er vigtig at føre parlamentarisk kontrol. Grønland skal ikke bruges som en platform, hvorpå man kan gå ud i verden og lave aftaler uden at inddrage centrale aktører.

Jesper Petersen understreger, at aftalen mellem Danmark og Sydkorea skal understøtte fælles forskningsaktiviteter i både Arktis og Antarktis.

- Jeg kan herudover oplyse, at Uddannelses- og Forskningsstyrelsen allerede er i dialog med de grønlandske myndigheder om netop grønlandske aktørers rolle i forskningssamarbejdet med Sydkorea i regi af forståelsespapiret, skriver ministeren også.