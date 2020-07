Det koster millioner at fiske fiskenet op

Merete Lindstrøm Torsdag, 16. juli 2020 - 16:01

I et udkast til indsatsplan for tabt og efterladt fiske-, fangst- og jagtudstyr, der er i høring netop nu, estimeres det, at indsatsen for at hente efterladte garn og andre fiskeredskaber op fra havbunden i de hårdest ramte områder vil koste 30 millioner kroner.

På havet er det især fiskegarn, ruser, langliner eller trawlinggrej, som tabes og efterlades. Da tabt og efterladt udstyr kan fiske videre uden at fangsten bjærges, går fænomenet også under fællesbetegnelsen spøgelsesnet.

Det er bland andet krabbefiskeriet, stenbider og hellefiskfiskeriet, som er berørt af problemet, står der i rapporten fra Departement for Forskning og Miljø. Den redegør for omfanget af spøgelsesfiskeri, samt hvad det vil koste at rense de værste områder for efterladt fiskeudstyr.

30 millioner for få områder

I rapporten skønnes det, at omkring fem procent af de potentielle fiskeindtægter mistes som følge af det såkaldte spøgelsesfiskeri, hvilket svarer til 60 millioner kroner årligt.

- Et forsigtigt estimat af størrelsen af de områder, som i første gang bør oprenses, er cirka 420 kvadratkilometer lokaliseret indenskærs langs Grønlands kyst. Det vil kræve betydelige investeringer og nøje planlæggelse af prioriterede områder, at oprense et område på denne størrelse, lyder det i rapporten.

Prisen for oprensning af de i rapporten prioriterede områder, hvor der er meget høj sandsynlighed for at finde efterladte fiskeriredskaber, vurderes til at være i størrelsesordenen 30 millioner kroner.

Forbyggelse er vigtig

Finansiering af de enkelte indsatser er endnu ikke fastlagt, og indsatserne er derfor beskrevet på et strategisk niveau i rapporten, understreges det.

Ud over estimatet på oprydningen lægger rapporten vægt på en forebyggende indsats.

- Der findes allerede en lang række lovkrav, som forebygger at udstyr bliver tabt og efterladt permanent i naturen. Håndhævelse af disse regelsæt er et centralt element i at forebygge, at især fiskeredskaber bliver tabt og efterladt, står der i rapporten.

De efterladte redskaber påvirker også marine pattedyr og havfugle, som bliver viklet ind i nettene, og så bidrager det til det globale marine plastikproblem, slår rapporten fast.