Tilbud til fiskerne: Tjen penge på gamle garn

Det er tilbuddet til garnfiskere over hele Grønland, som vil forbedre sin økonomi, samtidig med at man hopper på et genbrugskoncept, der bygger på bæredygtighed og er gavnligt for miljøet.

Direktør Cuno Jensen fra Qalut Vonin afslører sammen med salgsdirektør Brian Skovgård fra Frydendahl Fiskenet et helt nyt koncept, som sikrer garnfiskerne store besparelser.

- Aflever udtjente garn hos os og du kan få en tilgodeseddel til nye garn, der således vil være langt billigere i indkøb, forklarer de to direktører, der har indledt et nyt epokegørende samarbejde, når det gælder bæredygtighed.

Mange penge at spare

- En jollefisker, der eksempelvis har 30 nedslidte hellefiskegarn kan spare 15.000 kroner ved at indlevere de gamle garn hos os og bestille det samme antal garn, hvor linerne er genbrugt, oplyser de og understreger, at det samtidig har en gavnlig effekt på miljøet. Nu er der nemlig et økonomisk incitament for ikke blot at lade gamle garn ligge ude i vandet eller på land.

Gammelt garn som kunne anvendes til genbrug ses her i Sisimiut. Der er tale om store mængder, som årligt kunne genanvendes Qalut Vonin

Forklaringen på, at man modtager en tilgodeseddel og ikke får kontant betaling for de gamle garn, er, at man vil undgå, at der går sport i at stjæle garn, som kan indleveres mod betaling.

- Vi er klar til at modtage nedslidte garn her hos os i de fire byer, hvor vi er etableret. Fiskerne skal bare komme forbi med garnene, så ordner vi det praktiske med afskibning, adskillelse af liner og garn, oplyser Cuno Jensen. Qalut Vonin har afdelinger i Aasiaat, Ilulissat, Sisimiut og Nuuk.

Målet er, at der etableres flere modtagestationer rundt om på kysten, så det bliver enkelt og let at få skippet garnene afsted på genbrugsrejsen.

De to forretningspartnere har været i gang med at præsentere deres koncept for blandt andet KNAPK og medlemmer af Grønlands Erhverv, og de kan berette om en meget positiv modtagelse af det nye tiltag.

Det er deres håb, at garn-genbruget vil tage et omfang på 6000 til 8000 garn årligt, hvilket svarer til, at der skal afskibes fem til syv 40 fods skibscontainere til Estland via Danmark.

Genbrugssystemet gælder stenbider-, torske- og hellefisk-garn. En hellefisker kan få 250 pr renskårne garn, hvor han selv har adskilt selve garnet og linerne. Hvis han ikke har tid til det arbejde, vil han få 200 kroner på en tilgodeseddel, der fratrækkes beløbet for indkøb af et nyt garn.

Første container med garn afsendes

De to virksomheder bag det nye koncept har desuden haft et samarbejde med Kommuneqarfik Sermersooq, hvor man har fået samlet udtjente garn sammen, som blot lå og flød rundt omkring i byen.

Mængden af garn var nu blevet så stor, at det var muligt at fylde en 40 fods container, der torsdag blev fyldt for så at blive fragtet til Estland via Danmark, hvor liner og net adskilles.