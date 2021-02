Kontroversielt forslag sættes på pause

Kassaaluk Kristiansen Torsdag, 04. februar 2021 - 14:00

Forslaget om at sammenlægge tre rettighedsinstitutioner og to Råd sammen under samme tag har i den grad skabt debat. Nu oplyser Naalakkersuisoq for sundhed, Anna Wanhenheim, at arbejdet med forslaget er sat i bero på baggrund af de i alt 20 høringssvar som departementet har modtaget.

Forslaget om at sammenlægge MIO, Tilioq, ældretalsmanden, Ligestillingsrådet og Grønlands Råd for Menneskerettigheder, og kalde for Menneskerettighedskommission, skulle fremsættes til Inatsisartuts efterårssamling i 2021, og skulle efter planen træde i kraft den 1. juli 2022.

Departementet oplyser, at man indtil videre ikke skal regne med, at forslaget kommer med på dagsordenen til efterårssamlingen.

Kritikken har haglet ned fra flere sider, siden forslaget kom i høring, og departementet har modtaget i alt 20 høringssvar.

- Jeg har læst de mange høringssvar, hvor flere af vores samarbejdsparter udtrykker ønske om at få større indflydelse på forslagets nærmere indhold, herunder menneskerettighedskommissionens opbygning og virke. Dette ønske vil jeg naturligvis lytte til, siger Anna Wangenheim (D).

Tilpasning nødvendig

Wangenheim finder det yderst nødvendigt, at der skal være godt med tid til at tilpasse forslaget ud fra de inputs, som Naalakkersuisoq har fået gennem høringsperioden. Derfor er der for nu ikke sat en dato for, hvornår forslaget kommer på dagsordenen igen hos Inatsisartut.

- Derudover skal alle de relevante parter tilbydes at deltage i arbejdet med forslagets tilpasning, således at jeg kan sikre mig, at forslaget får alle de gavnlige effekter på menneskerettighedsområdet som det bør have samt får en bred politisk opbakning.

Naalakkersuisut vil melde ud, når forslaget genoptages på et senere tidspunkt.