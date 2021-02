Kritikken hagler ned over forslag

Kassaaluk Kristiansen Onsdag, 03. februar 2021 - 17:49

Forslaget om at samle MIO, Tilioq, Ældretalsmanden, Ligestillingsrådet og Grønlands Råd for Menneskerettigheder under et tag og kalde det for Menneskerettighedskommissionen får den kolde skulder fra nærmest alle sider.

Listen over kritikpunkterne er lang:

Manglende inddragelse

Et tab for samfundet

Rådgivning og vejledning bortfalder

En spareøvelse

Flere opgaver for samme midler

Borgerhenvendelser glemmes

Kommuner får den tunge opgave

Konsekvensberegning for samfundet mangler

…og listen fortsætter.

Et stort tab for samfundet

Naalakkersuisuts forslag til Menneskerettighedskommission har skabt ramaskrig blandt de berørte.

Med forslaget lægger Naalakkersuisut op til, at de fem råd og institutioner samles, og arbejder med alle aspekter inden for menneskerettigheder. Ved sammenlægningen vil de samlede midler på 12,1 millioner kroner videreføres. I finansloven for 2021 forklares det, at sådan en sammenlægning vil frigive op mod to millioner kroner fra 2022.

Forslaget har været til høring frem til den 1. februar 2021.

At sammenlægge økonomien er ikke godt nok, mener handicaporganisationer i Grønland, NIIK:

- Hertil kommer, at den foreslåede kommission skal arbejde med alle menneskerettighedsområder. Kommissionen vil således få langt flere opgaver end de fem institutioner i dag har tilsammen. Der vil således skulle laves mere for de samme penge, lyder kritikken.

Både Tilioq og MIO udtrykker, at en Menneskerettighedskommission med fem kommissærer som talsmænd vil betyde et tab for samfundet. Til dels vil rådgivning og vejledning bortfalde, og til dels vil en sammenlægning ikke medføre en øget bevilling.

Manglende inddragelse

Fra alle sider runger en klar kritik: Inddragelse af de berørte institutioner mangler og intet arbejde af talsmænd og råd er blevet evalueret før forslaget.

- Fra Rådet for Menneskerettigheder vil vi igen udtrykke vores skuffelse over ikke at være blevet hørt eller inddraget i forbindelse med udarbejdelsen af dette forslag, skriver formand for Rådet for Menneskerettigheder, Sara Olsvig i sit høringssvar.

Små lyspunkter

Men det er ikke kun hård kritik, som organisationer, råd og institutioner har tilovers for forslaget.

Rådet for Menneskerettigheder, NIIK og MIO roser Naalakkersuisuts forslag for at gøre talsmændene mere uafhængige, hvor det fremover vil være sekretariatet i kommissionen, der vil give indstilling til, hvem der skal sidde som kommissærer, og Inatsisartut der godkender.

Det understreges dog gang på gang, at arbejdet for forslaget bør sættes i bero, og at Naalakkersuisut bør starte med at evaluere det eksisterende arbejde og høre de relevante institutioner og råd før en eventuel ændringsforslag igangsættes.