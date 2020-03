Kommuner gør klar til skolelukning

Thomas Munk Veirum Onsdag, 18. marts 2020 - 07:17

Tirsdag eftermiddag fortalte formand for Naalakkersuisut, Kim Kielsen, at al flyvning lukkes ned fra natten til lørdag i denne uge, og skolerne lukkes fra mandag på grund af frygten for coronavirus.

- Konkret vil dette betyde, at eleverne ikke på samme måde som normalt skal møde op i skolen fra mandag den 23. marts, skriver kommunerne i fællesudtalelse tirsdag aften.

Ifølge udtalelsen lukker folkeskolerne fra fredag efter skoletid. Men det vil fortsat være muligt at sende sit barn i skole, såfremt man varetager en funkti​​​​​​on, der betyder, at man stadig skal på arbejde:

- Dette er skolernes nødberedskab. Der vil selvfølgelig blive taget de nødvendige forholdsregler omkring forsamlinger rundt om på skolerne, skriver kommunerne.

Arbejdsgivere og forældre må vurdere

Ifølge kommunerne er det forældrene, der sammen med deres arbejdsgiver skal vurdere, hvem der fortsat bliver nødt til at tage på arbejde:

- Det betyder altså, at skolerne holdes åbne til at modtage børn af de forældre, der varetager funktioner i samfundet, som ikke lukkes nu, og som ikke kan finde anden pasning, skriver kommunerne.

Kommunerne skriver, at det vil være lærernes pligt at møde op på arbejde på mandag for at tage sig af de børn, der stadig skal i skole, og så vil lærerne ”foranstalte den nødvendige fjernundervisning”.

I udtalelsen understreger kommunerne, at lærernes og børnenes arbejde fortsætter:

- Vi må i fællesskab løfte de nye opgaver som denne situation medfører. Kommunerne stoler på, at både ansvarlige lærere samt forældre vil være behjælpelige i denne ekstraordinære situation, så vi sammen får samfundets hjul til fortsat at dreje rundt, skriver kommunerne.

Ifølge Kim Kielsen gælder lukningen af skolerne foreløbig to uger.