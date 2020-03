Forældre tilsidesætter anbefaling – skoler er halvtomme

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 17. marts 2020 - 11:29

Kommunikationschef for Kommuneqarfik Sermersooq Lars Damkjær oplyser til Sermitsiaq.AG, at skolerne oplever et stort fravær af elever. Forældrene holder deres børn hjemme af frygt for coronavirus.

Dermed tilsidesætter en lang række forældre myndighedernes råd.

Lars Damkjær kunne i morges ikke oplyse, hvad kommunen vil tage af initiativer for at få forældrene til at sende deres børn i skole.

Landslægens anbefaling

Landslæge Henrik L. Hansen understregede mandag på det kraftigste, at forældre fortsat bør sende deres børn i skole, da det er sikrest for børnene.

- Det er bedre, at børnene er i skole frem for at børn i fritiden samles i større grupper, understregede landslægen.

Landslægen har på spørgsmålet om, hvad man agter at gøre, henvist Sermitsiaq.AG til politiet. Det er endnu ikke lykkedes at få svar fra politimester Bjørn Tegner Bay, der som politimester er den øverst ansvarlige i Epidemikommissionen.