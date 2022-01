Kommunen kan ikke tvinge voksne med diagnose til hjælp

Merete Lindstrøm Fredag, 14. januar 2022 - 07:46

Efter en voldsom episode mandag, hvor en 36-årig mand med ADHD havde forskanset sig i sin lejlighed i Nuussuaq-bydelen i Nuuk og truet sine forældre samt politiet, har faren til manden stillet spørgsmålstegn ved kommunens indsats for borgere med ADHD som hans søn.

Faren mener ikke, kommunen tager ansvar for at hjælpe, og at det er det, der har ledt frem til hændelsen i denne uge, som endte med, at den 36-årige mand blev anholdt af politiet.

LÆS OGSÅ: Far til den anholdte: Min søn bliver svigtet af kommunen

Cecilie Victoria Schierbeck, der er fagchef for myndighedsområdet i Kommuneqarfik Sermersooq, understreger, at kommunen ikke kan tvinge voksne borgere til at tage imod hjælp, selvom de har en diagnose.

Kommunen skal yde støtte

Hun påpeger, at kommunens opgave er, at yde borgeren støtte til at få hverdagen til at hænge sammen.

Behandling af psykiske sygdomme står sundhedsvæsnet for, mens det er politiet, der har til opgave at gribe ind overfor voldelige borgere, sådan som det var tilfældet tidligere på ugen.

- I Kommuneqarfik Sermersooq har vi et godt samarbejde med disse to myndigheder, siger Cecilie Victoria Schierbeck til Sermitsiaq.AG.

Hun oplyser, at kommunen tilbyder støttepersonsordning, kørsel og ledsagelse til borgere der har behov for praktisk hjælp og støtte til at håndtere egne daglige gøremål. Det er også muligt at komme i aktivitets- og samværstilbud som er for borgere med et handicap, der har et behov for socialt samvær og aktiviteter i fællesskab.

Kan ikke tvinge borgere til hjælp

I forhold til boliger findes der tilbud om bokollektiv, som er for voksne med handicap, der har et behov for støtte og omsorg, samt ønsker at indgå i et fællesskab. En anden mulighed er en beskyttet boenhed, som er til borgere, der har et behov for pleje og støtte døgnet rundt.

LÆS OGSÅ: Nuuk: 36-årig mand anholdt og sigtet for trusler

Yderligere er der mulighed for henvisning til det landsdækkende handicapcenter i Sisimiut, som kan bistå med rådgivning og konkrete forløb.

- Fælles for alle de tilbud, der gives til voksen med handicap, er imidlertid, at de selv skal tage imod dem. Når en borger er myndig, har en kommune kun lov til at tilbyde hjælp, vi kan ikke tvinge dem til at tage imod den, understreger fagchefen og uddyber:

- Det er her vigtigt at understrege, at alle myndige borgere har lov til at træffe beslutninger over deres eget liv uanset om deres omgivelser eller familiemedlemmer er enige eller uenige, siger Cecilie Victoria Schierbeck