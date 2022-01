Nuuk: 36-årig mand anholdt og sigtet for trusler

Kassaaluk Kristensen Mandag, 10. januar 2022 - 21:43

Politiet i Nuuk har anholdt en mand, efter mere end seks timers aktion i Paarnat i Nuussuaq.

Politiet modtog en anmeldelse om trusler mandag klokken 14.26, hvorefter politiet valgte at møde talstærkt op og afspærre vejen under aktionen.

- Anmeldelsen omhandlede trusler med gevær mod politiet fra en mand på 36 år, som

befandt sig i sin lejlighed i Nuussuaq. Vagtcentralen forsøgte frem til omkring kl. 17:30 at tale manden til ro, skriver politiet i en pressemeddelelse.

Politiet har vurderet situationen som en hændelse, der potentielt kan udvikle sig til en farlig hændelse, og bedt beboere i området om at holde sig indendøre.

- Kl. 20:31 valgte politiet at skyde gas ind i lejligheden for at tvinge manden ud. Kl. 21:26 kunne indsatslederen meddele, at manden var anholdt og sigtet for trusler mod politiet.

Politiet i Nuuk har netop ophævet afspærringer i adressen Paarnat.

Politiet oplyser til Sermitsiaq.AG, at den 36-årig mand er kendt af politiet.