Kommune overtager boliger fra ejendomsselskab

Kassaaluk Kristensen Tirsdag, 29. november 2022 - 07:59

Et kommunalt ejet ejendomsselskab, Kujallermi Illuutit A/S nedlægges, og kommunen overtager en gæld på 30 millioner kroner, samt driften af 22 boliger, der er under selskabet.

Det har kommunalbestyrelsen Kommune Kujalleq besluttet den 28. september under et møde.

Men det er ikke kun det.

Selskabet er netop nu under tvangsopløsning, da der ikke er afleveret et underskrevet regnskab for 2021 til Erhvervsstyrelsen i tide.

Men begrundelsen for den forsinkede aflevering er ikke så dramatisk, understreger borgmester Stine Egede (IA).

- På grund af udfordringer med at få fastlagt huslejen, og dermed også værdiansættelsen af boligerne i selskabet, har regnskabsaflæggelsen taget længere tid, og selskabet endte med at blive sendt til tvangsopløsning. Vi forsøger at få ophævet tvangsopløsningen, da selskabet alligevel skal nedlægges, forklarer borgmester Stine Egede.

Billigere for lejere

Planen om at nedlægge det kommunale ejendomsselskab, Kujallermi Illuutit A/S, har været drøftet allerede i foråret 2022, forsikrer borgmesteren.

Målet med Kujallermi Illuutit A/S har ellers været, at kommunen skulle overtage boliger, der administreres af Selvstyret. Men udsigterne til overtagelsern er lange, da kommunerne helst ser, at overtagelsen kommer med midler til det vedligeholdelelsesefterslæb, som selvstyret sidder med, og der endnu ikke er opnået enighed om betingelser og overtagelsestidspunkt med Selvstyret.

Derfor har økonomudvalget vurderet, at der ikke er behov for et kommunalt ejensdomsselskab lige nu, forklarer Stine Egede.

Kujallermi Illuutit A/S har finansieret, opført og drevet to boligafdelinger i Qaqortoq med samlet 22 lejligheder.

Det har ikke været nemt at finde lejere til de nye boliger, da huslejen under Kujallermi Illuutit A/S’s administration har ligget langt højere end de almene, kommunale boliger, der administreres af INI A/S.

- Kommunen overtager derfor boligerne nu, og disse skal administreres af INI A/S som resten af boligmassen. Dermed kan vi se, at det kan bedre betale sig for os, og huslejen bliver også mere overkommelig for lejerne, oplyser Stine Egede.

Stine Egede påpeger, at en administration der administrerer 22 boliger er dyrere for lejerne, da administrationen per lejlighed koster mere. Derfor bliver administrationen billigere ved at lade INI A/S overtage lejemål. Borgmesteren oplyser dog ikke, hvor meget billigere, huslejen bliver.

Påvirker ikke likviditet

Kommune Kujalleq har godkendt en tillægsbevilling på 46 millioner kroner til anlæg i Kommune Kujalleq ved overtagelsen af boligerne. Samtidig overtager kommunen et lån på 30 millioner kroner som skal indfries ved at forhøje kommunens kassekredit samt ved at oprette et kreditforeningslån på 15 millioner kroner. Overtagelse af lån medfører, at kommunen har et samlet kreditlån på 67 millioner kroner, som kommunen afdrager årligt med 5,3 millioner kroner.

Overtagelsen af boliger påvirker ikke kommunens likviditet, oplyses det i kommunalbestyrelsens mødereferat.