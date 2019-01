Kommune Kujalleq: Rygeforbuddet fortsætter

Kassaaluk Kristiansen Fredag, 25. januar 2019 - 16:03

1. januar 2018 må medarbejderne i de kommunale arbejdspladser i Kommune Kujalleq ikke længere tænde en cigaret i ny og næ, under arbejdet.

LÆS OGSÅ: Slut med at ryge i arbejdstiden i Kommune Kujalleq

Nu er der gået et år, siden forbuddet trådte i kraft, og hr-chef i Kommune Kujalleq, Jakob Abelsen mener, at det er gået godt.

- Vi skal have røgfrie arbejdspladser. Cigaretter er usunde, og vi vil have sunde arbejdsmiljøer, også for dem vi arbejder for, siger han til Sermitsiaq.AG.

Senest er det Kommune Qeqertalik, der meldte sig på banen, og indførte rygeforbud i arbejdstiden for de kommunale personale i skolen, daginstitutioner, fritidshjemmet og ældrehjemmet.

LÆS OGSÅ: Vrede over kommunalt rygeforbud

Ryger i smug

SIK’s afdeling i Qaqortoq er positivt stemt over forbuddet.

Men selvom de bakker op om forbuddet, erkender de, at det skaber problemer for rygerne.

- Kommunen siger jo, at de gør det for at være gode forbilleder for børnene. Men dem, der ryger bliver marginaliseret og kriminaliseret. Man taler om, at de ryger i smug. Og selv børnene ved, hvor rygerne ryger i pauserne, siger Jakob G-Motzfeldt, formand for QSIP, SIK’s afdeling i Qaqortoq.

Han spørger retorisk, hvad formålet er med forbuddet, når det ikke engang kan blive opretholdt.

Rygere får advarsler

Kommune Kujalleq har oplevet, at enkelte medarbejdere ryger i smug underarbejdstiden.

Kommunen har lavet en procedure for arbejdspladserne, så de medarbejdere kan få en tjenstlig samtale med lederne, hvis de ryger under arbejdstiden gentagne gange.

- Der er en mulighed for at give en medarbejder en advarsel, hvis medarbejderen fortsætter med at ryge. Det må arbejdspladsens ledelse selv bestemme, forklarer Jakob Abelsen.

Jakob G-Motzfeldt har også hørt om, at medarbejdere får advarsler, hvis de ryger under arbejdstiden. Han er dog kritisk over grundlaget for advarslen.

- Hvilket grundlag bruger kommunen til at give advarsler ud? I SIK’s overenskomst står der intet om, at en medarbejder får en advarsel, hvis medarbejderen ryger, siger Jakob G-Motzfeldt.

Taknemmelige ældre

Medarbejdere i de kommunale arbejdspladser i Qaqortoq, Narsaq og Nanortalik fik, i starten af 2018, et tilbud om rygestopkursus. Kurserne blev holdt med en autoriseret rygestopcoach. Men selvom interessen var stor, så var det ikke nok til at kvitte smøgerne. De fleste kursister fortsatte med at ryge efter fem ugers rygestopkursus.

Men selvom, medarbejderne stadig ryger i arbejdstiden, så er der flere, der har ytret taknemmelighed over, at personalet ikke skal ud og ryge under arbejdstiden.

- De ældre i ældrehjemmet er meget glade for, at personalet ikke længere må ud og ryge i arbejdstiden. For så er der flere til at passe dem hele dagen, og det er godt, siger Jakob Abelsen.