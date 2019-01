Vrede over kommunalt rygeforbud

Kassaaluk Kristiansen Fredag, 25. januar 2019 - 07:50

Qeqertalik Kommune har indført et totalforbud blandt medarbejderne mod rygning i arbejdstiden. Den sidste cigaret blev derfor slukket, da det nye år blev fejret med nytårsraketter.

- Halvdelen af den tid, vi er vågne, er vi på arbejde. I Kommune Qeqertalik mener vi, at det er vigtigt med sunde omgivelser i arbejdstiden. Vi vægter, at dem vi arbejder for, skal have sunde omgivelser, særligt vil vi være gode forbilleder for de børn, vi passer. Udvalget for INUA har taget forslaget positivt og har besluttet at forbyde rygning i arbejdstiden, skriver kommunen som begrundelse for forbuddet, der vækker vrede hos fagforeningen SIK.

LÆS OGSÅ: Slut med at ryge i arbejdstiden i Kommune Kujalleq

Det er ikke første gang, at en kommune forbyder rygning under arbejdstiden. Kommune Kujalleq har som den første vedtaget et forbud mod at ryge i arbejdstiden, gældende fra 1. januar 2018.

Rettighedsberøvelse

Men ikke alle i Kommune Qeqertalik råber hurra for forbuddet.

- Vi mener helt klart, at det er brud på vores rettigheder. Personalet må selv bestemme, hvornår de vil tage en rygepause. Andet er at bryde deres rettigheder, siger Qujana Fleischer, siger formand for ASIP, SIK’s afdeling i Aasiaat.

Han oplyser, at flere medlemmer af foreningen har kontaktet ham for at klage over de nye arbejdsvilkår.

- De rygere, som arbejder i de kommunale arbejdspladser, føler sig udspioneret af deres kolleger, som vil afsløre dem i at ryge. Det er ikke et sundt arbejdsmiljø, tordner Qujana Fleischer.

Ingen rygestopkurser

Det var Kristian Jeremiassen, IA, der foreslog at indføre det totale rygeforbud, mens han var medlem af kommunens overgangsudvalg.

- Kommunen bør være med i forebyggelsesarbejdet, og komme med tilbud til rygerne om rygestopkurser. Vi kan også drøfte emnet om, hvordan vi kan løse problemet, lød det fra Kristian Jeremiassen den 6. oktober 2017 til Sermitsiaq.AG.

LÆS OGSÅ: Nyt forslag om rygeforbud

Kommunen har dog ikke tilbudt rygestopkurser til de rygetrængende medarbejdere.

- Kommunen har oplyst medarbejderne om rygeforbuddet i efteråret 2018. Kommunen vil ikke afvikle rygestopkurser, da medarbejderne har haft tid nok til at forberede sig til ikke at ryge i otte timer om dagen, oplyser administrerende direktør i Kommune Qeqertalik, Hans Peter Poulsen til Sermitsiaq.AG.

I stedet har kommunen uddelt nikotinplastrer, men det vil slutte 1. februar. Så er det op til rygerne selv at klare skærene. Det gælder både byer og bygder.

Uacceptabelt

Nikotinplaster som plaster på såret er dog ikke nok for at mildne ASIP’s formand, Qujana Fleischer.

- Kommunen vedtog forslaget uden at inddrage os. Kommunen har valgt at træffe beslutningen henover hovederne på medarbejderne. Det er fuldstændig uacceptabelt, siger Qujana Fleischer.

ASIP har indkaldt medarbejdernes repræsentanter til møde torsdag. På mødet skal repræsentanterne diskutere, hvordan de vil formidle medarbejdernes klager til kommunen.