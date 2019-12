Kommune Kujalleq: Borgmesteren tager rapport alvorligt

Kassaaluk Kristiansen Torsdag, 05. december 2019 - 17:07

Kommune Kujalleq har fået i alt ti anbefalinger, som kommunen skal gøre bedre i forhold til personer med handicaps vilkår i kommunen.

Borgmester Kiista P. Isaksen (S) understreger, at hun tager hele rapportens indhold alvorligt, og at hun personligt sørger for, at alle udvalg i kommunalbestyrelsen og forvaltningerne får rapporten.

- Men jeg vil understrege, at vi har lige fået rapporten i går (red. tirsdag). Rapporten skal læses og behandles seriøst af kommunen, så vi finder de rigtige løsninger på anbefalingerne fra handicaptalsmanden. For at opnå de bedste forhold for de handicappede borgere i kommunen, skal vi også have en dialog med både sundhedsvæsenet og rejsebureauer, siger Kiista P. Isaksen.

Vidensdeling

Tilioq har i sin rejserapport blandt andet anbefalet kommunen, at der skal være bedre vidensdeling mellem medarbejdere, der har stor erfaring inden for arbejdet med personer med handicap, til at opkvalificere undervisere og støttepersoner. Og så bør MISI rejse mere rundt mellem byer og bygder, så børn i bygderne og fåreholderstederne kan blive udredt hurtigere.

- Vi erkender, at vi mangler kvalificeret arbejdskraft, det ved vi allerede nu. Anbefalingen om vidensdeling mellem medarbejdere er tiltalende i den forbindelse, siger Kiista P. Isaksen.

- Vi er allerede i gang med flere tiltag der gør, at servicen bliver bedre overfor borgerne. Vores socialforvaltning er ved at blive omstruktureret for at give borgerne en kortere vej til beslutningstagerne. Det gælder for hele socialforvaltningen. Herudover har vi en ambition om, at vores fagchefer kommer mere rundt i byer og bygder for at have en bedre føling med borgernes ønsker og behov, forklarer Kiista P. Isaksen.

Hun understreger, at kommunen arbejder på at gøre den generelle borgerservice mere fleksibel så al henvendelse fra alle bosteder bliver taget op af kommunen, også selvom kommunen ikke skal tage til en given bygd.

Boliger

En del af kritikken, som handicaptalsmanden kom med er, at en gruppe ældre borgere bliver af kommunen tilbudt til at bo i en almennyttig bolig og sælge deres eget hus. Dette fordi, husejerne ikke kan bo i eget hjem, da de er blevet gangbesværet eller har fået en anden aldersrelateret handicap.

- Kommunen kan yde hjælpemidler og opsætning af nødvendige udstyr i folks eget hjem, dog kan det være nødvendigt at tilbyde flytning til et handicapvenlig bolig eller ældrebolig, her skal det dog bemærkes, at det er borgerens eget ansvar at tage imod det tilbud, siger Kiista P. Isaksen til Sermitsiaq.AG.

Ikke kun kommunens ansvar

Tilioq har skrevet i alt 27 anbefalinger til blandt andet kommunen, Selvstyret, Naalakkersuisut, Inatsisartut, sundhedsvæsenet og andre relevante aktører i samfundet. Derfor ønsker Kommune Kujalleq at komme i dialog med andre myndigheder for at forbedre servicen for personer med handicap.

- Det er ikke kun kommunen, der bliver peget på her. Det gælder lige så meget andre serviceorganer, som butikker og rejsebureauer. Vi kan ikke løfte opgaven alene, siger Kiista P. Isaksen.