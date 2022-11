Kommune kritiserer - mens ung mand med skizofreni fortsat bor på herberg

Anders Rytoft Onsdag, 30. november 2022 - 07:43

Et interview i Sermitsiaq.AG giver indtryk af, at en borger ikke har fået tilbudt den nødvendige hjælp af kommunen i forbindelse med hjemløshed og sygdom.

- Det tjener ikke borgerne, at medierne bringer artikler med så store faktuelle fejl.

Sådan lyder kritikken fra Inge Olsvig Brandt, formand for udvalg for velfærd og arbejdsmarked i Kommuneqarfik Sermersooq.

Nærværende medie har kontaktet kommunen for at blive klogere på, hvilket interview Forvaltningen for Velfærd og Arbejdsmarked omtaler og ikke mindst, hvilke store alvorlige fejl, der kan være blevet begået.

Kommunen oplyser, at det drejer sig om artiklen: Ung og skizofren på herberg: - Skulle have haft hjælp for lang tid siden.

Tre screenshots

Artiklen blev bragt for en uge siden.

I den forbindelse har Sermitsiaq.AG endnu engang henvendt sig til Karl-Peter Jakobsen, som er diagnosticeret med skizofreni. Han har givet sit samtykke til, at Sermitsiaq.AG kan få indsigt i relevante oplysninger om hans sociale situation.

Kommuneqarfik Sermersooq har på den baggrund udvalgt og fremsendt tre uskarpe screenshots, som Forvaltningen for Velfærd og Arbejdsmarked selv finder relevante. De består af mere eller mindre færdiggjorte sætninger. Det illusteres med (...)

I det første screenshot fremgår det, at Karl-Peter Jakobsen i oktober 2020 har fået tildelt en socialbolig i Paamiut.

I det andet screenshot lyder det ordret: Karl-Peter har bestilt tid her i Nuuk for at søge hjælp til en bolig, da han ikke har et sted at bo her i (...). Ved undersøgelse af journaler viste det sig, at han har adresse i Paamiut, og at han var blevet tildelt(...) Paamiut i oktober 2020.

Har afleveret sin nøgle

Det lyder videre:

- Ved samtale ønsker han at blive tilbudt en bolig her i Nuuk. Han blev spurgt om, hvor han bor nu, efter at han er kommet her til Nuuk. Han oplyser, at han bor hos sin moster og var kommet her til Nuuk for et par dage siden.

- Karl-Peter blev oplyst, at vi ikke har noget botilbud her i Nuuk, og da han har adresse i Paamiut, kan vi ikke gøre noget konkret herfra, men at vi forstår hans situation.

- Han oplyste også, at han har afleveret sin nøgle til sit klubværelse til INI A/S.

Ingen hjælp i knap to år

I tredje og sidste screenshot oplyses det, at Karl-Peter Jakobsen skifter adresse til Nuuk i april 2021.

Sermitsiaq.AG kan altså konkludere, at Karl-Peter Jakobsen har fået tildelt en socialbolig i Paamiut i oktober 2020. Han flytter til Nuuk i april 2021, hvorfor han ikke kan have boet på herberg i tre år, som det ellers fremgik af artiklen.

Sermitsiaq.AG beklager fejlen og bringer en præcisering i den pågældende artikel.

Ikke desto mindre kan det - ud fra de dokumenter som Forvaltningen for Velfærd og Arbejdsmarked i første omgang har viderebragt - konkluderes, at Karl-Peter Jakobsen ikke har fået den fornødne hjælp siden februar 2021.

Nye oplysninger fra kommunen

Det er altså lige knap to år. Men da Kommuneqarfik Sermersooq sidder med denne opfølgende artikel til gennemsyn lige inden udgivelse, fremsender kommunen et par udvalgte dokumenter mere fra sagsbehandlingen.

Her fremgår det, at kommunen i maj 2021 tilbyder Karl-Peter boenhedsplads, men at han valgte at tage til Arsuk i stedet for at tage imod pladsen.

Det lyder videre:

- Kommunen har siden efteråret forsøgt at indhente lægeoplysninger, førend vi kunne komme videre med sagen igen.

Kommunen skriver, at Karl-Peter med jævne mellemrum annoncerer, at han forlader byen.

- I marts 2022 har Karl-Peter overfor herberget sagt, at han ville flytte til Paamiut, skriver kommunen til redaktionen.

Ovenstående har Sermitsiaq.AG ikke set dokumentation på, men det gør - ifølge kommunen - det meget svært at sagsbehandle færdigt og få Karl-Peter på de nødvendige ventelister:

Kommuneqarfik Sermersooq skriver: Heldigvis er kommunen i gang igen sammen med Karl-Peter og gode folk fra Sundhedsvæsenet.

I mellem tiden sover Karl-Peter Jakobsen forsat på herberg.