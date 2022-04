Kommune kan få million-tab på Kalaaliaraq

Thomas Munk Veirum Mandag, 18. april 2022 - 11:33

Siden 1. april har brættet i centrum af Nuuk igen stået ubenyttet hen. Det skyldes, at sundhedsvæsenet ikke længere har brug for at benytte stedet til at teste borgere for coronavirus.

Dermed er bygningen igen en hovedpine for Kommuneqarfik Sermersooq, der ikke umiddelbart har noget at bruge den til. Derfor har kommunen genoptaget planer om at sælge bygningen med den centrale beliggenhed ved siden af Brugseni.

Sidst planerne var på bordet var tilbage i 2016, men de blev aldrig gennemført.

I en sagsfremstilling til politikerne i anlægsudvalget skriver kommunens forvaltning, at den indstiller til, at Kalaaliaraq sælges i et udbud, hvor bygningen forventeligt sælges til højest indkomne tilbud.

Vil kunne tjene nyt formål

- Da bygningen er centralt beliggende i Nuuk, og der ikke forefindes en oplagt funktion at benytte bygningen til i kommunalt regi, vurderes det dermed anbefalelsesværdigt at frasælge bygningen, dels så bygningen ikke står ubenyttet hen, og dels så bygningen vil kunne tjene et nyt publikumsorienteret formål ved en ny ejer, skriver forvaltningen.

Forvaltningen forventer ikke umiddelbart, at det bliver nogen god forretning for kommunen, da en lokal ejendomsmægler har vurderet til 5.750.000 kroner. Bygningen kostede i alt 11.423.000 kr. at opføre i 2010.

Den høje pris skyldes blandt andet, at bygningen blev opført ifølge krav til bygningens indretning fra Veterinær- og Fødevaremyndigheden, fordi bygningen skulle bruges til salg af fødevarer, forklarer forvaltningen.

Sådan skal Kalaaliaraq sælges Kommunens forvaltning foreslår: "Bygningen påtænkes at blive udbudt offentligt til salg ud fra princippet om salg til højeste tilbud, hvortil der i salgsannoncen angives en frist med en fastsat dato og klokkeslæt, hvor kommunen senest skal have indkomne tilbud i hænde." "På denne baggrund vil bygningen ikke blive udbudt til en eksakt angivet værdi i salgsannoncen. Dette til grund at der forventeligt skabes større konkurrence blandt tilbudsgivere, hvilket forventes at have en positiv indvirkning på indkomne tilbuds beløbsstørrelser." Kilde: Kommuneqarfik Sermersooq

Til gengæld kan kommunen spare de årlige udgifter til driften, hvir bygningen bliver solgt. De løbende udgifter beløber sig til omkring 19.500 kroner årligt til vand, varme og el.

Blev aldrig en succes

Det var oprindeligt meningen, at det nye bræt i centrum skulle erstatte det gamle bræt i Kolonihavnen.

Det blev dog aldrig en succes, fordi fiskerne og fangere foretrækker at sælge fødevarer ved brættet i Kolonihavnen. I stedet har kommunen også investeret i at modernisere brættet på Kolonihavnen.