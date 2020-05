Kommune vil følge corona-tilfælde tæt

Thomas Munk Veirum Mandag, 25. maj 2020 - 06:37

Søndag kom det frem, at der for første gang er fundet coronasmitte uden for Nuuk. Det drejer sig om en borger i Aasiaat, som er testet positiv for COVID-19.

Borgeren er netop hjemvendt fra Danmark efter et længere sygdomsforløb, hvor borgeren også har været syg af coronavirus. Borgeren var testet negativ flere gange inden hjemrejsen, men er altså testet positiv igen i en test efter hjemkomst til Aasiaat.

Kommune Qeqertalik oplyser i en pressemeddelelse søndag aften, at man vil følge sagen tæt, og at der søndag har været afholdt møde mellem borgmester Ane Hansen (IA), relevante embedsfolk, politiet og chefdistriktslægen.

- Efter samråd med Landslægeembedet har kommunen besluttet, at man vil følge sagen tæt i kommende dage, og at man vil følge Epidemi Kommissionens anbefalinger, indtil der kommer nye evt. restriktioner eller anbefalinger, skriver kommunen.

Pas på de ældre

Kommunen fremhæver, at det er vigtigt at passe på de ældre og svage:

- ALLE besøg ved ældre og svage frarådes, særligt ved beboere på kommunens alderdomshjem, men også ved ældre og svage i private hjem. Denne anbefaling skyldes den særlige risiko, som gruppen er i ved smitte ved Covid-19, skriver Kommune Qeqertalik.

Da anbefalingerne kan ændres fra dag til dag, opfordrer kommunen til, at borgerne følger med på Kommune Qeqertaliks facebook-side og via pressen.

To pressemøder mandag formiddag

Mandag vil der være to pressemøder, der begge handler om corona-krisen. Det første pressemøde er kl. 9.00, og det handler om planen for genåbningen af landet. Her vil alle partilederne være med.

Det andet pressemøde begynder kl. 10.30. Det pressemøde kommer til at dreje sig om det nye smittetilfælde, og det bliver med deltagelse fra Kim Kielsen og landslæge Henrik L. Hansen.

Sermitsiaq.AG vil naturligvis følge begge pressemøder.