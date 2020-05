Nyt tilfælde af corona opdaget i Aasiaat

Merete Lindstrøm Søndag, 24. maj 2020 - 18:08

Opdateres....

Efter 50 dagen uden nye smittede er der lørdag opdaget endnu et coronatilfælde i landet.

For første gang befinder den smittede sig ikke i Nuuk men derimod i Aasiaat. Borger fra Aasiaat er testet positiv for Covid-19 efter hjemkomst fra Danmark.

Den smittede og dennes husstand er i isolation, og smitterisikoen vurderes til at være meget lav.

Har været testet positiv før

Efter et langvarigt sygdomsforløb i Danmark kom en borger for få dage siden hjem til Aasiaat. Under sygdomsforløbet havde vedkommende også haft Covid-19 sygdom, men var flere gange testet negativ før afrejsen.

Ved en kontrol efter hjemkomsten testede borgeren igen positiv for Covid-19. Det er international kendt, at personer, der har været smittet med Covid-19 kan have virus eller gen-materiale fra virus i svælget længere tid efter overstået sygdom, og dermed teste positiv igen.

- Det er overvejende sandsynligt, at den smittede i dette tilfælde tester positiv pga. inaktiv virus efter overstået infektionsperiode. Men det kan ikke fuldstændig udelukkes, at der er kan være en risiko for fortsat smitte. Derfor har vi naturligvis taget alle forholdsregler i denne sag, siger landslæge Henrik L. Hansen.

Patienten og de pårørende er ud fra et forsigtighedsprincip blevet isoleret, og der er ikke brug for yderligere tiltag, oplyser Selvstyret i en pressemeddelelse søndag.

Der er foretaget 1878 tests i landet i alt hvoraf 70 er foretaget i Kommune Qeqertalik. Dette er den tolvte smittede med coronavirus siden først tilfælde blev opdaget i Nuuk d. 16. marts.

Ekstra vigtigt at overholde sundhedsfaglige råd

Efterhånden som der igen kommer flere og flere rejsende til Grønland, er der en stigende risiko for smittespredning. Det er derfor fortsat af største vigtighed, at alle overalt i landet opretholder landslægens sundhedsfaglige råd, lyder det fra Selvstyret.

Holde afstand på mindst 2 meter

Hyppig håndvask og afspritning

Host eller nys i ærmet

Undgå at spytte

Vær opmærksom på rengøring og udluftning

Desudenb skal alle rejsende fra Danmark forblive i hjemmekarantæne i to uger og straks telefonisk henvende sig til sundhedsvæsenet ved symptomer på Covid-19 sygdom.

Alle rejsende skal på 5. dagen efter ankomst endvidere lade sig teste for Covid-19 på det nærmeste sundhedscenter eller regionshospital.