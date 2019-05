Kommunalpolitiker: Nu må der ske noget i Sydgrønland

redaktionen Fredag, 10. maj 2019 - 18:01

Formanden for erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget i Kommune Kujalleq Simon Simonsen (S) peger på fire områder, hvor der er behov for udvikling i Sydgrønland.

Han peger på fire udviklingsmuligheder i kommunen, og det er inden for fiskeri, turisme, minedriftsindustri samt i anlæg og boligområdet.

Erhvervsudviklingen er gået i stå

- Det er planen at den nye lufthavn i Qaqortoq bliver taget i brug om fire år, og vi går fortrøstningsfulde og udfordrende år i møde., fremhæver han.

Men han peger på, at kommunen har været udsat for konstant affolkning i de seneste 20 år. I denne forbindelse er jeg helt sikker på, at én af de største årsager er stagnation i erhvervsudviklingen, der har stået på i lang tid.

Tabte arbejdspladser

- I løbet af Inatsisartuts efterårssamling har vi gentagne gange hørt forskellige politikeres ytringer om nødvendigheden af ekstraordinære handlinger vedrørende Sydgrønland. For at disse ytringer ikke bare skal være floskler, er det på tide at sætte handling bag ordene, for hvis der ikke tages initiativer, kommer vi ikke videre i udviklingsfasen, og det kan ikke være på plads, at tabte arbejdspladser fra 2008 til 2016 på 50 skulle yderlige stige, lyder det fra Simon Simonsen.