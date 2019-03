Råstoffer: Sydkommune går i offensiven

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 05. marts 2019 - 18:01

Sydkommunen har lagt en offensiv strategi på råstof-området.

Særligt to mineprojekter – Tanbreez og Greenland Minerals – har i flere år været undervejs, men de endelige udnyttelsestilladelser er endnu ikke givet fra Selvstyret.

Tager opgaven alvorligt

- Ved at være her på messen understreger vi over for mine-industrien, at vi gerne vil samarbejde og tager opgaven alvorligt, forklarer Kiista P. Isaksen til Sermitsiaq. Hun var blandt andet assisteret af sin vicedirektør Carsten F. Hansen.

Hensigtserklæringen, der blev underskrevet tirsdag, ligner den, som kommunen indgik med Tanbreez og Greg Barnes for fire uger siden.

Formålet er at sikre, at kommunens virksomheder får så stort et udbytte som overhovedet muligt, når selve minedriften på et tidspunkt kan gå i gang.