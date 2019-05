Kommunaldirektør: Vi tager tavshedspligten meget alvorligt

Walter Turnowsky Fredag, 10. maj 2019 - 14:32

Som Sermitsiaq.AG har fortalt, har en tidligere sagsbehandler i Tasiilaq videregivet fortrolige oplysninger om Naasunnguaq Ignatiussen Streymoy, der medvirker i dokumentaren 'Byen hvor børn forsvinder'.

Og den pågældende medarbejder kendte udmærket til reglerne, siger kommunaldirektør i Kommuneqarfik Sermersooq, Lars Møller-Sørensen.

- Selvfølgelig tager vi vores ansvar for borgerne privatliv meget alvorligt. At en sårbar borger skal se sig selv udstillet på Facebook på baggrund af en henvendelse til Kommune er helt uantageligt.

- Tavshedspligten er derfor også skrevet ind i alle ansættelseskontrakter i Kommunen. Det er altså ingen tvivl om at den tidligere medarbejder kendte til sin tavshedspligt, siger han i et skriftligt svar til Sermitsiaq.AG.

- I forbindelse med denne sag blev alle medarbejdere i Forvaltning for Børn og Familie for en sikkerheds skyld endnu en gang gjort opmærksom deres tavshedspligt.

Kommunaldirektøren forsikrer om, at kommunen lige nu gør en ekstra indsats for at indskærpe, at fortrolige oplysninger netop det, nemlig fortrolige.

- I øjeblikket har vi et meget stort fokus på tavshedspligten på grund indførelsen af persondataloven. Vi har en stor kampagne, der blandt andet består af fællesmøder kurser til alle ledere, video på, og informationsplakater på alle toiletdøre på rådhuset. Så jeg har svært med at tro at der findes medarbejdere i administrationen der ikke kender til sin tavshedspligt, siger Lars Møller-Sørensen.