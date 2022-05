Kommunaldirektør efter kritik: Stor opgave at få genskabt tilliden

Thomas Munk Veirum Fredag, 06. maj 2022 - 11:57

En forvaltningsrevision har afsløret omfattende rod og forsømmelser i forvaltningen af boligområdet i Kommuneqarfik Sermersooq.

Kommunens kommunaldirektør Ole Jakobsen, som tiltrådte jobbet i efteråret sidste år, melder nu ud, at han har fuld tillid til de nuværende ansatte, og der arbejdes på at genoprette tilliden til forvaltningen.

- Ingen af de involverede i boligsagen er ansat i kommunen længere. Der er ingen tvivl om, at vi i administrationen har en stor opgave med få genskabt tilliden i befolkningen. Det er heldigvis gode folk der er ansat i kommunen, som hver dag arbejder for at skabe gode forhold for borgerne, udtaler Ole Jakobsen til kommunens hjemmeside.

Oprydning i gang

Ifølge udmeldingen er flere af de problemer, der kommer frem i rapporten, allerede er løst, mens der fortsat arbejdes med andre:

- Der er tale om historisk revision af håndteringen af boligområdet, og mange af de kritikpunkter, som revisionen nævner, er derfor allerede identificeret af administrationen og allerede bragt i orden, ligesom at de andre nævnte forhold er på vej til at blive løst, skriver Kommuneqarfik Sermersooq.

Og der er nok at gå i gang med for forvaltningen. Blandt andet peger revisionen på, at der er indgået 12 aftaler med investorer om langtidsleje af knapt 400 boliger. Lejeaftalerne betegnes som meget gunstige for investorerne, og ingen af dem har været i udbud.

Sår tvivl om likviditet

Desuden er der ingen plan for, hvad der skal ske med lejerne i de mange boliger, når lejekontrakterne udløber.

Derudover peger revisionen på omfattende mangler omkring byudviklingsselskabet Siorarsiorfik - Nuuk City Development, hvor revisoren blandt andet sår tvivl om, hvorvidt Kommuneqarfik Sermersooq overhovedet har penge til at betale et beløb for den nye skole på mellem 200 og 250 millioner kroner. Penge der ifølge revisoren skal falde, når skolen inden for de kommende år står færdig.