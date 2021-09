Kommunalbestyrelse: Trusler er aldrig acceptable

Thomas Munk Veirum Onsdag, 01. september 2021 - 14:49

I en fællesudtalelse oplyser kommunalbestyrelsen i Kommuneqarfik Sermersooq, at den fortsat har tillid til borgmester Charlotte Ludvigsen (IA).

Det sker efter, at kommunalbestyrelsen har behandlet en advokatundersøgelse af forløbet, hvor Charlotte Ludvigsen sammen med tre af kommunans medarbejdere sprang over køen ved en massevaccination i Nuuk i juli.

Undersøgelsen konkluderer, at god forvaltningsskik ikke blev overholdt, men også at borgmesteren ikke stod bag trusler.

- Undersøgelsen viser også, at der ikke var tale om ulovlig magtfordrejning fra borgmesterens side, da al korrespondance med vaccinekoordinatoren foregik på embedsmændsniveau, står der i udtalelsen, som er underskrevet af gruppeformændene Juaaka Lyberth (IA), Martha Abelsen (S), Justus Hansen (D) og Ken Madsen (N).

Kommunen oplyser at:

- De nødvendige personale mæssigt foranstaltninger er blevet truffet, i sagen.

Sermitsiaq.AG kan ikke få oplyst, om der er medarbejdere, der er blevet afskediget på baggrund af undersøgelsen.

Medarbejder fremsatte trussel

Advokatundersøgelsen konkluderer, at én af kommunens embedsmænd fremsatte en trussel mod vaccinekoordinator Anna Wangenheim for at få sig selv, to andre embedsfolk og borgmesteren vaccineret. Borgmesteren kendte ifølge undersøgelse ikke til truslen.

I udtalelsen ønsker kommunalbestyrelsen at slå fast, at de forventer, at alle medarbejdere og politikere i kommunalbestyrelsen overholder god forvaltningsskik, og at trusler aldrig er acceptable.

Kommunalbestyrelsen tager desuden borgmesterens undskyldning til efterretning.

Gentager undskyldning

Overfor Sermitsiaq.AG siger Charlotte Ludvigsen, at hun fortsat undskylder, at hun fik særbehandling:

- Jeg har sagt undskyld for, at jeg modtog vaccinen sammen med tre embedsfolk, men der står også, at der ikke var ulovlig magtfordrejning fra min side. Det har jeg ikke været en del af.

- Men der står, at du måtte være klar over, at du modtog særbehandling. Hvordan kan du fortsætte som borgmester efter det her?

- Jeg har været ude og erkende, at jeg fik særbehandling den dag. Det har jeg sagt undskyld for, at jeg har fået den her sæbehandling.

- Det var ikke hensigten

- Det har aldrig været hensigten at blive behandlet på anden vis end andre borgere, siger Charlotte Ludvigsen.

Hvad vil du gerne sige til de borgere, der stod og ventede i dårligt vejr på deres vaccine, den dag du kom foran i køen?

- Jeg vil genre sige, at jeg har sagt undskyld, og det ærgrer mig, at der var nogen, der ikke fik deres vaccine den dag. Det har aldrig være hensigten fra min side, siger borgmesteren.