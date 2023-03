Kommentator: Der skal politisk knofedt til hvis Qulleq skal blive hængende

Kassaaluk Kristensen Torsdag, 16. marts 2023 - 12:59

Tidligere medlem af Siumut og Naleraq, Henrik Fleischer, står klar med et nyt parti, Qulleq, hvor partiets ypperste mål er Grønland som selvstændig stat med egen grundlov og reformeret fiskerierhverv.

Partiet Qulleq er gået i gang med at etablere flere lokalafdelinger rundt om i landet og har som ambition at stå klar til at stille op til Inatsisartut- og kommunalvalg om to år.

Eftertragtet politisk emne

Men fisk, handel med andre lande og især selvstændighed er emner, som andre partier også har taget til sig, påpeger chefredaktør på AG og politisk kommentator, Christian Schultz-Lorentzen.

Grønlands nyere politiske historie viser, at nydannede partier har haft svært ved at bide sig fast. Det kan meget vel også blive tilfældet med Qulleq, lyder vurderingen:

- Vi så det med Partii Inuit og Nunatta Qitornai, der kun overlevede en enkelt valgperiode i Inatsisartut, inden vælgerne vendte partierne rygge. Partier, der også havde selvstændighed højt på den politiske dagsorden, siger chefredaktør og politisk kommentator Christian Schultz-Lorentzen.

Selvstændighed som mål er altså langt fra enestående for Qulleq, ej heller for de mindre partier der ikke formåede at lande en anden periode i Inatsisartut.

Hurtig udløbsdato – eller?

Spørgsmålet er en vigtig agenda hos Inuit Ataqatigiit, Siumut og Naleraq, om end i forskellige grad.

- Løsrivelse fra Danmark er mildt sagt ikke et ledigt politisk standpunkt, så der skal usædvanlig politisk tæft og dygtig markedsføring til, hvis Henrik Fleischer skal have held med sit politiske hovedprojekt, lyder vurderingen fra Christian Schultz-Lorentzen.

Mens historien viser, at en stribe nye partier ikke har kunnet fastholde vælgertække og rendt end i en hurtig udløbsdato, så er der dog en del partier, der holder fast i deres vælgere og endda vokser i medlemmer. Det gælder Demokraatit og Naleraq, der blev stiftet i henholdsvis 2002 og 2014.

- Alle andre nystartede partier i den periode er gået i glemslen, eller lever en tilbagetrukket tilværelse som Samarbejdspartiet. Man skal dog aldrig sige aldrig. Men der skal politisk knofedt til, hvis Qulleq skal blive hængende. Det viser historien, siger Christian Schultz-Lorentzen.