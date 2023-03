Nyt parti på banen: Selvstændighed er målet

Kassaaluk Kristensen Onsdag, 15. marts 2023 - 10:03

En ny spiller på den politiske bane er kommet til.

Målet er et selvstændigt Grønland. For at nå dertil skal Grønland overtage ansvarsområdet af farvande samt grænser, gøre fiskerihandelen mere direkte til resten af verden og omstruktere administrationen, så det sprog der bruges bliver grønlandsk.

Det er tidligere medlem af henholdsvis Siumut og Naleraq, Henrik Fleischer, der står i spidsen for dannelsen af det nye parti.

- Det er ikke kun mig. Vi er flere, der arbejder på at danne det politiske parti. Første skridt er at melde ud nu, og næste skridt er at danne lokalafdelinger i flere byer. Det er på tide, at man politisk arbejder på, at Grønland bliver selvstændig, fortæller Henrik Flesicher til Sermitsiaq.AG.

10 mål på dagsordenen

Der er på nuværende tidspunkt maksimalt to år til, der er valg til både kommuner og Inatsisartut. Henrik Fleischer uddyber, at det politiske arbejde allerede er startet i det nye parti, der hedder Qulleq. Qulleq betyder lys og har i gamle dage dannet grundlag for varme, mad, sammenhold og lys.

- Vi skal have tid til at arbejde med vores mål før valget. Men vi har stor fokus på at nå vores mål om at blive selvstændigt land, og for at kunne det, skal vi være vedholdende, tro på vores mål og stædige, siger Henrik Fleischer.

Qulleq har 10 overordnede mål:

Grønland skal være et selvstændigt land med egen grundlov Kommunesammenlægning skal reorganiseres og KANUKOKA skal genetableres Folket skal være frie økonomisk og politisk. Bæredygtig brug af ressourcer Fuldt udbytte af handel i fiskerierhvervet Grønlandsk skal bruges i Inatsisartuts talerstol og i alle myndigheder Lige velfærd for folket, og arbejde for grønlandsk identitet skal i gang Bedre uddannelsesmuligheder og højere uddannelsesniveau i landet Grønlændernes medindflydelse skal respekteres FN’s menneskerettigheder skal overholdes i Grønland

Hvor finder man pengene?

Når spørgsmålet kommer til selvstændighed, så falder spørgsmålet om økonomi næsten altid. For hvordan vil partier finansiere deres ambitiøse mål?

Henrik Flesicher har flere bud på, hvordan arbejdet med selvstændighed skal gøres:

- For det første, så skal vi overtage så mange ansvarsområder, hurtigst muligt. Især ansvaret omkring grænser og farvande, så vi kan have mest udbytte af fiskerierhvervet. Samtidig skal vi lave handelsaftaler med lande, så vi selv fanger, producerer og handler på egen hånd, siger han.

Han påpeger, at Qulleq har skelet til Færøerne, der har langt bedre økonomi.

- Vi kan hente inspiration til Færøernes politik på flere punkter. I forhold til fiskeri og handel, men også i administrationen. De kører ikke med to sprog i administrationer og myndigheder som vi gør her i Grønland, men bruger deres eget sprog. Her kan vi spare en del, hvis vi gør det samme, siger Henrik Fleischer.

Som det er i dag, skal Grønland selv betale, hvis man vil overtage de områder, som Danmark i dag driver her i landet - som eksempelvis politi og retsvæsen. Regningen vil være på flere hundrede millioner kroner årligt, som den danske stat betaler i dag. Dertil kommer bloktilskuddet på omkring fire milliarder kroner, som udgør lidt over halvdelen af landskassens indtægter.

Henrik Fleischer røg ud af Inatsisartut i forbindelse med valget i foråret 2021, da han kun fik 59 stemmer som kandidat for Siumut.

Henrik Fleischer oplyser, at arbejdet med at danne Qulleq har været i gang siden november 2022.

Den midlertidige bestyrelse er:

Henrik Fleischer fra Sisimiut, formand

Karl Ingemann fra Maniitsoq, næstformand

Erik Lange fra Ilulissat, organisatorisk næstformand

Nuka John Olsen fra Qaqortoq

Aqqa Inuk Lange fra Nuuk

Qulleq har også medlemmer fra Narsaq, og det politiske parti arbejder på at erhverve flere medlemmer i andre byer.