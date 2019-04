Nu skal der komme styr på skraldet

Kassaaluk Kristiansen Tirsdag, 16. april 2019 - 12:49

Der er en revolution på vej på affaldsområdet. Det skriver Kommuneqarfik Sermersooq i en pressemeddelelse.

Den kontante melding bunder i, at alle landets fem kommuner har indgået en aftale og etableret et nyt affaldsselskab, ESANI A/S (Eqaavilerineq Sulisoqarneq Atoqqiineq Nukissiuuteqarnermilu Ingerlatseqatigiiffik / Selskab for Affaldshåndtering, Arbejdsmarked, Genbrug og Energi, red.) der skal sikre en bedre og mere miljøvenlig affaldshåndtering i landet.

- I dag har mange byer og bygder en grim bagside. En dump hvor affald fra årtier har hobet sig op, men det er på vej til at ænder sig, skriver kommunen i en pressemeddelelse.

To forbrædingsanlæg

Affaldsselskabet skal blandt andet drive to nye forbrændingsanlæg, der skal placeres i Nuuk og Sisimiut. Disse anlæg skal modtage og håndtere affald fra byer og bygder i hele landet.

Ideen om et affaldsselskab er ikke ny. I september 2018 har Naalakkersuisut og samtlige borgmestre erklæret sig enige i, at kommunerne skal etablere et fælles kommunalt affaldsselskab.

Naalakkersuisut har givet støtte på op til seks millioner kroner til kommunerne, så kommunerne kan etablere mere tidssvarende og miljøvenligere forbrændingsanlæg med lagerplads. I dag bliver der produceret omkring 30 procent mere affald, end de ældre forbrændingsanlæg kan brænde.

Selskabets konstituerede direktør, Frank Rasmussen glæder sig over den nye opgave.

- Jeg ved godt det lyder sært, at affald er mit drømmejob, men det er en utrolig spændende opgave, som kan give hele landet store gevinster. Både økonomisk og miljømæssigt, siger den nye konstituerede direktør i affaldsselskabet, Frank Rasmussen i en pressemeddelelse.

Samme udgifter

Da selskabet er et kommunalt anliggende betyder det, at kommunerne skal have ens udgifter på at få fragtet det affald de sender til enten Nuuk eller Sisimiut.

- Det vil således ikke koste mere for eksempelvis Avannaata Kommunia at komme af med sit affald pr enhed end det vil koste Qeqqata Kommunia, skriver Kommuneqarfik Sermersooq.

Selskabets konstituerede direktør oplyser også, at de ikke regner med, at nogen mister deres arbejde i de andre byer.

- Der skal stadig bruge folk i de mindre byer og bygderne til sortering og pakkeprocessen. Besparelsen består i at vi nu kan udnytte alt affald i hele landet til at skabe energi og derved udgør en værdiforøgelse, siger Frank Rasmussen.

Der forventes, at det nye forbrændingsanlæg i Sisimiut skal stå færdigt i 2022 og i Nuuk i 2023.