To forbrændingsanlæg til hele landet

Walter Turnowsky Onsdag, 20. februar 2019 - 09:28

Det skal være slut med skrald, der ligger og flyder på dumpe rundt omkring i landet. I stedet skal det brændes to steder i landet.

Det fremgår af svar fra fungerende naalakkersuisoq for miljø, Erik Jensen (S) på et §37-spørgsmål fra Steen Lynge (D).

Steen Lynge (D) vil gerne vide, hvad Naalakkersuisut gør for at bekæmpe mikroplast i havet. Og her er to centrale forbrændingsanlæg altså en del af svaret, fremgår det.

- Naalakkersuisut arbejder sammen med kommunerne for at skabe en national affaldsløsning med to store landsdækkende forbrændingsanlæg, hvor affald fra hele landet kan håndteres ansvarligt. Naalakkersuisut arbejder på at sikre at affald ikke efterlades på dumpen, hvorfra det kan blive blæst ud i naturen, og for eksempel ende som mikroplast i havet, skriver Erik Jensen (S) i sit svar.