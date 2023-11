Kokain- og heroinindsmugling udløser fire år og seks måneders anstalt

Kassaaluk Kristensen Mandag, 20. november 2023 - 16:15

Sermersooq Kredsret har lørdag den 18. november fundet en 51-årig mand skyldig i at smugle kokain og heroin til Grønland. Manden har modtaget en straksdom og skal anbringes i anstalten i fire år og seks måneder efter at have erkendt sig skyldig i sagen.

Grønlands Politi skriver i en pressemeddelelse, at den 51-årige mand er ankommet fra Danmark til Nuuks lufthavn fredag den 17. november.

- Ved ankomsten afslørede tolderne ham i at være i besiddelse af 150 gram kokain, som han skjulte indvortes, samt fem gram heroin gemt i en cigaretpakke, lyder det fra politiet.

Tilståelsessag

Manden blev anholdt og sigtet for indsmugling af narkotika, og en efterfølgende scanning på Dronning Ingrids Hospital bekræftede, at manden havde fremmedlegemer i kroppen.

Sagen er endt med en tilståelse fra manden under et grundlovsforhør lørdag den 18. november, og sagen kunne derfor behandles som en tilståelsessag under samme retsmøde.

Både den tiltalte og anklagemyndigheden modtog dommen, og manden forbliver tilbageholdt, indtil afsoningen begynder.

Det er ikke første gang, at en tilståelse under et grundlovsforhør udløser en straksdom. En kvinde og en anden mand har også allerede modtaget en straksdom efter forsøg på indsmugling af stoffer.

Alvorligt og bekymrende

Grønlands Politi mener, at det er en alvorlig sag, da det drejer sig om hårdere euforiserende stoffer. De kan dog ikke sige noget om, hvor hyppigt der er forsøg på at indsmugle stoffer af den slags til Grønland.

- Vi har en fornemmelse af, at hårdere stoffer i stigende grad finder vej til Grønland. Det bekymrer os, for hvis det er rigtigt, vil det få store konsekvenser for samfundet. Det er under fjorten dage siden, at en anden mand modtog en straksdom for at indsmugle hash og amfetamin, så det er klart, at det er et område, vi er meget opmærksomme på, siger politikommissær Malik Sandgreen, der er leder i efterforskningssessionen i politiet.

Livsfarligt

Forsøg på indsmugling af narkotika har efterhånden kostet en håndfuld menneskers liv, der er omkommet under et forsøg på at smugle stoffer ind ved at sluge dem.

- Hvis man forsøger at smugle narkotika ind i Grønland, er der stor sandsynlighed for, at man bliver afsløret af tolderne. Bliver man dømt, kan man tilmeld se frem til en dom, der er ca. tre gange så hård som i Danmark. Det viser, at myndighederne står sammen om at mindske indsmuglingen af narkotika i Grønland, og det er helt afgørende for, at vi kan lykkes, siger Malik Sandgreen.

Den senest opgjorte statistik viser, at der pr. 20. november 2023 har været 509 anmeldelser om overtrædelse af lov om euforiserende stoffer mod 493 anmeldelser på samme tidspunkt sidste år.

Det er en stigning på tre procent.