40-årig modtager straksdom på ni måneder for narkosmugling

Thomas Munk Veirum Torsdag, 09. november 2023 - 13:11

Tirsdag i denne uge stoppede toldere i Ilulissat en 40-årig mand fra Danmark. I mandens kuffert fandt tolderne cirka 500 gram hash og 40 gram amfetamin.

Manden blev anholdt og sat i detentionen i Ilulissat, og kort før grundlovsforhøret, valgte manden at tilstå. Det skriver Grønlands Politi i en pressemeddelelse.

På grund af tilståelsen kunne sagen afgøres med en straksdom, og Qaasuitsoq Kredsret idømte manden ni måneders anstaltanbringelse.

Specialanklager Martin Strandby Nielsen fra anklagemyndigheden i Grønlands Politi udtaler om sagen:

Anklager: Sparer alle parter meget tid

- Da manden ikke indledningsvist tilstod, gik vi efter at få ham tilbageholdt, så han ikke kunne påvirke eventuelle medgerningsmænd, mens vi skulle efterforske sagen, forklarer Martin Strandby Nielsen og fortsætter:

- Han valgte dog at tilstå undervejs, og da det nu er muligt at køre tilståelsessager i Grønland, så stod vi med en straksdom ca. et døgn efter, at manden blev taget af tolderne. Det er jeg selvfølgelig meget tilfreds med, og det viser også værdien af tilståelsessager, da det sparer alle parter i sagen for et langstrakt forløb.

Manden modtog dommen.

Straksdommen i Ilulissat falder cirka en måned efter en lignende sag, hvor en kvinde modtog en straksdom på fem måneders anstaltsanbringelse i en sag om indsmugling af 1,4 kg. hash.