Kønsfordeling i ny kommission tages alvorligt

I modsætning til den nye Fiskerikommission, som består af to kvinder og 10 mænd, vil Vittus Qujaukitsoq sikre, at den kommende Forfatningskommission lever op til ligestillingsloven.

- Frem til fredag skal samtlige partier i Inatsisartut udpege to medlemmer – en mand og en kvinde – som de gerne vil indstille til et sæde i Forfatningskommissionen. Det bliver så op til Naalakkersuisut at sikre, at der er en fornuftig fordeling mellem kvinder og mænd, oplyser Vittus Qujaukitsoq.

Nummer to bliver stedfortræder

Det er planen, at den person, som ikke får sæde i Forfatningskommissionen, skal være stedfortræder og indgå i arbejdet, hvis ét medlem bliver nødt til at trække sig.

Vittus Qujaukitsoq ønsker ikke at gå dybere ind i, hvad ordlyden i kommissoriet er. Af respekt for partierne i Inatsisartut, som er i gang med at finde ud af, hvem man skal indstille til Forfatningskommissionen.

Han afslører imidlertid, at det ikke er et krav, at de indstillede er valgt ind i Inatsisartut. Et parti har derfor mulighed for at indstille en person, som er beskæftiget med alt muligt andet end politik.