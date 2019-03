Grundlag på plads: Forfatningsarbejde kan skydes i gang

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 25. marts 2019 - 12:08

Der skulle gå knapt et år med at få skabt et nyt grundlag for den nye Forfatningskommission. Et såkaldt kommissorium, der beskriver rammerne for kommissionens arbejde, er på plads, og nu er det op til partierne at finde frem til, hvem der skal sidde i Forfatningskommissionen.

Tilbage i november 2016 blev beslutningen om en Forfatningskommission hastet igennem på to dage, og dengang var Demokraterne det eneste parti, der ikke kunne støtte etableringen af en forfatningskommission. Blandt andet med den begrundelse, at grundlaget var hastet igennem.

Siden har det vist sig, at det gamle ordsprog ”hastværk er lastværk” i den grad har gjort sig gældende.

- Det har været en meget lang proces at nå frem til et nyt grundlag, indrømmer Vittus Qujaukitsoq, der ikke ønsker at løfte sløret for, hvad selve kommissoriet indeholder.

- Jeg vil i respekt for partierne i Inatsisartut afvente at offentliggøre kommissoriet, indtil partierne har fundet frem til, hvem de vil indstille, forklarer Vittus Qujaukitsoq.

Derfor gik der lang tid

Han vil derimod gerne forsøge at forklare, hvorfor der skulle gå 11 måneder med at få den omstridte kommission på plads.

- Da jeg fik ansvaret tilbage i maj 2018 var vi en flertalskoalition med blandt andet Partii Naleraq, hvilket resulterede i, at mange ting skulle vurderes på ny. Ja, vi måtte sadle om, og vi endte som en mindretalsregering med Demokraterne som støtteparti tilbage i september, hvor vi blev nødt til at afstemme arbejdet med dem, siger Vittus Qujaukitsoq.

- De forslag, som Naalakkersuisut har fremlagt, skulle Inatsisartut ad hoc udvalg vedrørende Forfatningskommissionen have til gennemsyn, og bagefter skulle udvalgets bemærkninger indarbejdes. Det har resulteret i en proces, hvor mange elementer er gået frem og tilbage, forklarer Vittus Qujaukitsoq.

- Der har ikke været ond vilje, men vi har været underlagt disse rammer, som har forlænget processen, siger Vittus Qujaukitsoq, som indrømmer, at offentligheden må undre sig over, at der skulle gå så lang tid.

2,5 års forsinkelse

Tilbage i november 2016 forventede politikerne, at en forfatning ville ligge klar ved udgangen af 2018. Det blev den som bekendt ikke på grund af alle mulige genvordigheder på grund af uklarheder i kommissoriet.

Nu er deadline for kommissionens arbejde sat til den 21. juni 2021 - Grønlands Nationaldag.