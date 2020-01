KNR-bestyrelse viser tillid til direktion trods lovbrud

redaktionen Fredag, 17. januar 2020 - 16:56

- Bestyrelsen ser med stor alvor på beslutningen om at KNR har valgt at modtage gratis rejser og ophold. Det er en klar overtrædelse af reglerne.

Det siger bestyrelsesformanden for KNR, Sofie Sandgreen, i en pressemeddelelse, efter Selvstyret har vurderet, at KNR brød loven med USA-støtte til rejse, som skete sidste år. På den baggrund holdt KNR-bestyrelsen ekstraordinært møde i dag, fredag.

Tillid til direktionen

Sofie Sandgreen siger ligeledes, at bestyrelsen blev informeret om baggrunden for beslutningen om at benytte muligheden for at sende to journalister til USA.

- Samtidigt med at bestyrelsen udtaler sin kritik iværksættes en hurtig indsats for yderligere at klarlægge reglerne for sponsorater, som skal sikre, at den situation ikke opstår igen, påpeger hun.

- Bestyrelsen vil ved samme lejlighed understrege, at vi fortsat har fuld tillid til direktionen og redaktionernes integritet i KNR's nyheds-og aktualitetsafdeling, lyder det fra formanden for KNR's bestyrelse Sofie Sandgreen.

KNR har således valgt at fjerne alle produktioner fra USA.