KNI iværksætter tredje undersøgelse

Fredag, 23. april 2021 - 15:06

Bestyrelsen i KNI har besluttet at iværksætte en ekstern advokatundersøgelse af chikane i KNI og af KNI’s systemer for indberetning af mistanke om uacceptabel adfærd, det oplyser KNI i en pressemeddelelse fredag.

Undersøgelsen skal analysere KNI’s politikker og interne retningslinjer, der skal sikre et godt arbejdsmiljø, lyder det.

Revisionsselskabet PwC i allerede igang med at lave to undersøgelser, som skal afdække anklager om sexchikane, begået af tidligere direktør Peter Grønvold samt om der har være begået regnskabfusk ved at fifle med lagerværdierne i selskabet. Begge forhold er politianmeldt.

Den nye og tredje undersøgelse, der sættes i gang, skal foretages af advokatfirmaet Bech Bruun. De skal blandt andet vurdere, hvorvidt Whistleblower-ordningen hos KNI er effektiv og velfungerende, samt mulige konkrete tilfælde om chikane.

Skal udmunde i konkrete tiltag

Undersøgelsen skal munde ud i konkrete anbefalinger og råd til bestyrelsen, hvis undersøgelsen giver anledning hertil. Lars Borris Pedersen, bestyrelsesformand i KNI skriver i pressemeddelelsen, at KNI skal være et trygt sted at arbejde – det er ikke til diskussion.

- Vi får nu lavet et service-check på vore procedurer for chikane og sikring af et godt arbejdsmiljø, herunder også om vores uafhængige indberetningssystem fungerer som det er hensigten. Uanset om man er høj eller lav skal KNI være et godt og trygt sted at arbejde – dette er en topprioritet, siger han.

Bestyrelsen håber, at undersøgelsen kan blive overbragt inden sommerferien, hvorefter der tages stilling til konkrete tiltag.

Indtil da, og imens undersøgelsen pågår, har bestyrelsen i KNI ikke yderligere kommentarer, lyder det.