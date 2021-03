KNI undersøger sexchikane-anklager

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 31. marts 2021 - 07:42

Anklager om sexchikane, begået af direktør Peter Grønvold Samuelsen, har været så alvorlige, at KNI’s bestyrelse har valgt at få efterforsket sagen via revisionsselskabet PwC, erfarer Sermitsiaq.AG.

Dermed er revisionsselskabet PwC i gang med at lave to undersøgelser, der kan ende med at være yderst belastende for den tidligere direktør, der ifølge en pressemeddelelse, udsendt mandag, selv valgte at opsige sin stilling.

Anklager om regnskabsfusk

Udover sexchikane-anklagerne er revisionsselskabet PwC i gang med at lave en uafhængig efterforskning, der skal afdække, om der har være begået regnskabfusk ved at fifle med lagerværdierne i selskabet. En sag, der ligeledes er politianmeldt og fortsat efterforskes.

Ifølge en af de kvinder, der har politianmeldt Peter Grønvold Samuelsen for sexchikane, har hun fået oplyst af politiet, at direktøren har været til afhøring.

Grønlands Politi vil hverken be- eller afkræfte, at der skulle ligge anmeldelser mod Peter Grønvold Samuelsen, hvilket skyldes ”principielle årsager, hvor man ud fra en be- eller afkræftelse kan identificere sagens personer”, lyder forklaringen til Sermitsiaq.AG, der imidlertid har den nødvendige dokumentation for, at politiet har fået sagen, der er journaliseret under emnet: blufærdighedskrænkelse.

Undersøgelser ikke afsluttet

Bestyrelsesformanden Lars Borris Pedersen vil ikke kommentere, om Peter Grønvold Samuelsens opsigelse mandag skete med baggrund i sexchikane-anklagerne.

Undersøgelserne om regnskabsfusk og sexchikane er ifølge Sermitsitsiaq.AG’s oplysninger endnu ikke afsluttet.