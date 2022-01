Merete Lindstrøm Tirsdag, 04. januar 2022 - 11:08

KNI har fundet ny HR-chef i egne rækker. Det bliver Kista Kreutzmann, der frem til januar har været afdelingschef for KNIs lønafdeling. Hun har siden september været konstitueret HR-chef.

Administrerende direktør Jeppe Jensen har stor tiltro til den nye HR-chef.

- Jeg er glad for at Kista har takket ja til rollen som HR-chef. Kista er dygtig leder og er respekteret blandt kollegaerne for sin faglighed og personlighed. Kista har som konstitueret HR-chef, arbejdet for en mere åben og tilgængelig HR-afdeling, og skal stå i spidsen for en fortsat udvikling af HR-området til gavn for medarbejderne i KNI, udtaler direktøren.

LÆS OGSÅ: KNI: Vi skal lære af skandalerne og øge digitalt fokus

Kista kommer fra Maniitsoq, hvor hun i mange år har beskæftiget sig med forskellige økonomifunktioner inden hun bevægede sig ind på HR-området. Kista har været ansat i KNI sammenlagt 20 år, og har i den tid bestridt en række lederroller i selskabet bl.a. som afdelingsleder i bogholderi og lønafdeling samt souschef i HR-afdeling.

Alligevel går den nye HR-chef til opgaven med en vis ydmyghed.

- Jeg er beæret over, at blive valgt som HR-chef i KNI og glæder mig til, sammen med mine kollegaer i HR, at tage fat på de mange opgaver som venter forude, og bidrage til den udvikling KNI står overfor, udtaler Kista Kreutzmann.