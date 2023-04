KNAPK truer med demonstration

Anders Rytoft Fredag, 14. april 2023 - 18:14

- Når man har en tonedøv regering, som ikke vil hjælpe de mest udsatte grupper i befolkningen, så er det noget galt med demokratiet i Grønland.

Det skriver formanden for KNAPK i en pressemeddelelse.

Udtalelsen kommer i kølvandet på et hovedbestyrelsesmøde vedrørende situationen om stenbidderrogn. KNAPK har længe brokket sig over prisen på stenbiderrogn, men Naalakkersuisut afviser umiddelbart at bede Inatsisartut om penge til at løse konflikten.

Det er Naalakkersuisut opfattelse, at forhandlingerne må foregå mellem KNAPK og branchen.

Formanden for KNAPK mener, at når Naalakkersuisut ikke magter deres, må andre træde til.

- Det kan kun ske ved et valg. Derfor efterlyser KNAPK, at Naalakkersuisut med Múte B. Egede træder tilbage. De magter ikke deres opgave, og er ej heller voksen til at varetage ansvaret for den grønlandske befolkning, særligt de kystnære fiskere og fangere, siger han:

Varsler demonstration

Og tilføjer, at KNAPK i månedsvis har krævet bedre og højere indhandlingspriser - ikke kun i relation til stenbiderrogn.

- Hele verden oplever en højere inflation, men indhandlingspriser for fisk i det kystnære fiskeri forbliver uændret. Det er ikke retfærdigt, ej heller holdbart, mener Nikkulaat Jeremiassen, som uddyber:

- De kystnære fiskere har faste udgifter som alle andre borgere og med Royal Greenland A/S og andre fiskeproducenter, oplever kystnære fiskere, deres indtjening mindskes grundet den højere inflation.

Det får nu KNAPK til at varsle en demonstration tirsdag 18. april klokken 13. KNAPK kræver fem 5 kroner tillæg til indhandlingspris for stenbiderrogn fra Grønlands Selvstyre.