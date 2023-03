KNAPK går i rette med midlertidigt stop for forsendelser med hvidhval

Anders Rytoft Torsdag, 16. marts 2023 - 17:48

Det er ikke gået ubemærket hen, at Naalakkersuisut har valgt at lave et midlertidigt stop for forsendelser med hvidhvalskød til Danmark.

Heller ikke hos KNAPK.

I et åbent brev skriver fisker- og fangerorganisationen, at Naalakkersuisut øjeblikket må genåbne muligheden for at sende op til fem kilo hvidhvalskød til familie og venner i Danmark, da der ikke er tale om en forretningsmæssig handel.

Madvarerne sendes blot til eget forbrug, lyder argumentet fra KNAPK.

Det midlertidige stop er blevet indført som følge af en tildeling af en kvote i Østgrønland, således at fangsten i Grønland ikke længere vurderes bæredygtig. Det skyldes ifølge Naalakkersuisut, at hvidhvaler i Østgrønland kan tilhøre en udrydningstruet bestand ved Svalbard.

Imod Naalakkersuisuts egne ønsker

Ikke desto mindre strider det grundlæggende mod Naalakkersuisuts egne ønsker, da det ellers er en vigtig prioritering, at borgere i landet kan sende hvidhvalkød til familie, venner og hospitalspatienter i Danmark. Humlen i det hele er, at Naalakkersuisut er forpligtet til at indføre eksportstoppet på grund af internationale regler.

Men det ændrer ikke på opfordringen fra KNAPK.

Fisker- og fangerorganisationen mener i øvrigt, at hvidhvalerne fra de arktiske områder ikke er dyr fra Svalbard. De kommer blot på besøg i Svalbard og hører i virkeligheden til os, lyder det:

- Inuitterne herhjemme har levet af at spise hvidhvaler og narhvaler i tusinder af år, og tager man dette forhold i betragtning, fremgår det, at disse hvaler har haft en enorm betydning for, at indbyggerne herhjemme har kunnet få kød nok - og derfor skal man ikke bruge Svalbard som et forstyrrende element i denne debat.

Overholdelse af rettigheder

I den forbindelse henviser KNAPK til FN´s menneskerettigheder.

- I henhold hertil har man rettigheder som et oprindeligt folk - såvel som et fangererhverv, der opretholdes til at skaffe fødevarer.

KNAPK opfordrer derfor Naalakkersuisut til, at ordne det aktuelle problem hurtigst muligt, idet der ifølge fisker- og fangerorganisationen er tale om et anliggende, som helt og holdent er vores eget anliggende og indenfor vores egen beslutningskompetence herhjemme.