Kludder i optælling: Alligevel flere narhvaler

Walter Turnowsky Onsdag, 21. august 2019 - 09:22

Det skabte vrede og frustrationer, da departementet for fiskeri, fangst og landbrug mandag meddelte, at kvoten for narhvaler i Savissivik er brugt op.

I Qaanaaq demonstrerede fangerne mod narhvalstoppet.

Nu viser det sig imidlertid, at der har været kludder i optællingen af fangsterne fra de foregående to år, og derfor åbnes der nu igen op for fangsten.

- Departement for fiskeri, fangst og fandbrug har sammen med Avannaata Kommunia konstateret at der er sket en fejl ved registreringen af narhvalfangster i Savissivik fra 2017 og 2018, hedder det i en pressemeddelelse fra departementet.



- Det meddeles hermed at der fortsat er en restkvote i tre narhvaler i Savissivik og at der igen er åben for fangst.