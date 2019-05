Klimaet splitter Arktisk Råd

Martin Breum Tirsdag, 07. maj 2019 - 10:41

For første gang Arktisk Råds historie et et møde mellem de otte arktiske udenrigsministre og alle de arktiske folk sluttet, uden at en fælles deklaration om fælles retning og ambitioner er undertegnet.

Et ministermøde, hvor naalakkersuisoq for udenrigsanliggender Ane Lone Bagger deltog sammen med bl.a. USA’s udenrigsminister Michael Pompeo og Ruslands Sergey LAvrov er netop sluttet uden enighed om klimaet, der er kernen i meget af Arktisk Råds arbejde.

USA stillede sig på bagbenene

Forhandlingerne har stået på i to måneder, men selvom forhandlingerne fortsatte næsten helt frem til mødets start tirsdag morgen, rakte det ikke. USA’s forhandlere afviste til det sidste enhver omtale af klimaforandringerne i en fælles deklaration.

I stedet underskrev udenrigsministrene en ultrakort fælles erklæring, hvor klimaet ikke er nævnt, men hvor de erklærer sig enige om at samarbejde i Arktis om andre forhold end klima.

Bill Erasmus, repræsentant for Arctic Athabaskan Council, lagde ikke skjul på sin frustration:

- Vi er alvorligt bekymrede, klimaforandringere er virkelige, og vores ældste advarer os om, at vi står med seriøse problemer, sagde han.

Sveriges udenrigsminister Margot Walström beklagede på samme vis, at der ikke længere er enighed om indsatsen mod klimaforandringerne.

- Vores planet har gjort alt hvad den kan for at bevare Grønland og permafrosten i Sibirien intakt, sagde hun og opfordrede til “umiddelbar handling”.

Flertals-erklæring

Flertallets holdning blev udtrykt i et formelt udtalelse fra den finske formand for mødet, udenrigsminister Timo Soini:

- Flertallet af os anser klimaforandringerne som en fundamental udfordring for Arktis, lød det.

Udenrigsminister Anders Samuelsen mente ikke at uenigheden for alvor vil bremse arbejdet i Arktisk Råd:

- Det er jo kendt, at der er forskellige synspunkter. Amerikanerne argumenterer på én måde, og en række andre lande på en anden. Men jeg er glad for at der kom en fælles udtalelse, der sammen med formandens udtalelse gør, at Island nu har et godt udgangspunkt, sagde han til Sermitsiaq.AG.

Island overtog formelt i Rovaniemi formandskabet for Arktisk Råd for de næste to år.